Kvindelig stalker bliver ved: Dømt til behandling

HJØRRING: En 44-årig kvinde fra Hjørring blev mandag ved retten i Hjørring dømt til psykiatrisk behandling for igen at have "stalket" to mænd, den ene en familiefar fra lokalområdet, den anden er hendes eksmand.

Kvinden er tre gange før dømt for at overtræde tilhold mod at kontakte eller opsøge de to mænd, men alligevel er hun blevet ved og ved.

Siden 2017 drejer det sig om over 100 overtrædelser af tilhold, og det er især gået ud over familiefaren, som hun kender overfladisk fra lokalområdet.

Hun har afsonet flere fængselsdomme i sagen, og senest blev hun varetægtsfængslet i november for 23 nye overtrædelser af tilhold, oplyser anklager Bjørn Fogh fra Nordjyllands Politi.

Siden november har hun først siddet fængslet i en arrest, men blev senere overført til en psykiatrisk afdeling, fængslet i såkaldt surrogat.

Retten i Hjørring bestemte, at hun fortsat skal være fængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling, indtil behandlingen af hende kan begynde.

Hun modtog dommen.

Både kvinden selv og familiefaren, hun opsøgte igen og igen, har forklaret, at de aldrig har haft noget forhold.

Men kvinden ønskede et forhold til familiefaren, ifølge hendes egen forklaring, oplyser anklageren.