Kvindelig stalker fængslet

HJØRRING: En 44-årig kvinde fra Hjørring blev tirsdag ved et grundlovsforhør i Retten i Hjørring varetægtsfængslet to uger i en bizar sag om "stalking".

Ifølge politiet har kvinden i løbet af kun få uger overtrådt et såkaldt tilhold mod at kontakte en mand i Hjørring igen-og-igen.

Politiet gav kvinden tilholdet 31. marts. En klar besked om, at det vil være ulovligt for hende igen at opsøge eller kontakte manden, en familiefar i Hjørring.

Men ifølge politiet har den 44-årige kvinde overtrådt dette tilhold hele 47 gange, altså i gennemsnit mere end én gang om dagen.

Blandt andet har hun banket på døren i mandens hus, parkeret foran indkørslen til huset og forsøgt at komme i kontakt med manden på en række andre måder, oplyser anklagerfuldmægtig Louise Watson fra Nordjyllands Politi.

Den 44-årig Hjørring-kvindens vedvarende "stalking" førte til, at hun tidligere blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor dommeren dog valgte at løslade hende.

Men da kvinden - ifølge politiet - fortsatte med at overtræde sit tilhold, blev hun tirsdag igen fremstillet i grundlovsforhør, og denne gang blev hun varetægtsfængslet frem til 22. maj.

Politiet krævede hende fængslet, fordi der er grund til at tro, at hun på fri fod vil fortsætte med at opsøge manden - trods tilholdet.

Den 44-årige kvinde kærede ikke fængslingskendelsen.

- Hun erkendte at have været ved mandens bopæl, og at hun havde sendt ham en mail. Men hun kunne ikke huske alle de 47 tilfælde, siger anklagerfuldmægtig Louise Watson.

Men hvorfor hun bliver ved med at opsøge familiefaren, ved politiet ikke.

- Det kunne ikke give en forklaring på ved grundlovsforhøret, siger Louise Watson.