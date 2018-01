Kystsager samler støv

LØNSTRUP: Selvtægt med ulovlig kystsikring fortsætter med tiltagende styrke på den nordjyske vestkyst, men det er tilsyneladende ikke en type sager, der har særlig høj prioritet hos Nordjyllands Politi, som de sidste par år har fået flere anmeldelser af ulovlig kystsikring med halmballer og store sten langs Lønstrup Klint syd for Lønstrup.

En ny politianmeldelse er nu på vej fra Kystdirektoratet, efter at der i julen er lavet voldsomme indgreb med sten, sand og beton på den fredede klint.

- Der er mange sager, og ingen af sagerne er endnu blevet vurderet juridisk, om det bliver en sag i retten, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Ingrid Munch Hansen, til NORDJYSKE.

I flere sager er politiets efterforskning ellers for længst afsluttet. Politikommissær Lars Jensen oplyste tilbage i maj 2017 til NORDJYSKE, at flere personer, en forening og en entreprenør var sigtet, og at sagen var sendt til juridisk vurdering.

- Jeg kan kun sige, at der er mange sager, og at det derfor tager tid. Jeg vil ikke udtale mig om prioriteringen af sagerne, siger Ingrid Munch Hansen.

- Det er da noget møg, at der skal gå så lang tid, inden de her sager får konsekvenser, og så fortsætter det. Den seneste sag med beton ud over klinten er da også det værste, vi har oplevet, siger formand for teknik og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Smalbro (V) til NORDJYSKE.