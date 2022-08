Låget røg af Bailey'en: Nu skal Årets Landsby smede, mens jernet er varmt

ASAA:I fremtiden vil vi alle få 15 minutters berømmelse.

Den gamle spådom signalerer, at alle på den ene eller anden måde vil opleve kortvarig medie-omtale, hvorefter man risikerer at ryge ud i glemslens tåger igen.

Landsbyen Asaa i Brønderslev Kommune blev mandag kåret som Årets Landsby og er derfor kommet på manges læber - men når jublen har lagt sig, hvordan vil landsbyen så sikre, at man fortsat popper op i potentielle tilflytteres bevidsthed?

Det er noget af det, som Samrådet Østkysten, der repræsenterer omkring 30 foreninger i byen, skal finde ud af i nærmeste fremtid.

Børnene fra den lokale skole var med til at fejre den gode nyhed. Foto: Bente Poder

Flere byggegrunde

Nordjyske slog et smut omkring Asaa mandag for at lodde stemningen, og hos den lokale Spar-købmand fik vi et bud på, hvad man bør overveje.

- Det er fantastisk dejligt, at vi har fået prisen. Min personlige mening er, at prisen skal bruges til at brande byen, så man kommer til at tænke på Asaa, hvis man tænker på at bo og bygge hus i Nordjylland. Derfor er det også nu, vi skal have udstykket nogle flere byggegrunde i Asaa - det er der brug for. Vi vil jo gerne have flere børnefamilier til byen, lyder det fra købmand Thomas Nymann Geller, der er født og opvokset i byen, hvor han har været købmand de seneste 17 år.

Spar-købmanden Thomas Nymann Geller har et bud på, hvordan kåringen skal bruges offensivt. Foto: Bente Poder

Budskabet skal spredes

Næstformand i Samrådet Østkysten, Jørgen Severinsen, glæder sig sammen med resten af Asaa over, at man rendte med titlen som Årets Landsby.

Han peger på, at samrådet har en branding-gruppe, som nu skal sprede budskabet om Asaas lyksaligheder.

Vendingen om, at Asaa skal smede mens jernet er varmt, gav mandag ekstra god mening: Repræsentanter fra byen mødtes nemlig til en hurtig fejring i byens gamle jernstøberi. I fremtiden skal det huse en række kulturelle aktiviteter, hvilket også er med til at kitte byen sammen.

Ved kåringen af Årets Landsby blev der lagt vægt på. at det var en landsby, hvor man var gode til at tage hånd om hinanden - og her udmærker Asaa sig på flere områder.

* På byens friplejehjem får de 30 beboere fire-fem gange om ugen besøg af et korps af frivillige, der tæller 25 personer.

* Fristedet, et tilbud, som menighedsrådet står bag, åbner en eftermiddag om ugen, hvor byens børn kan komme og game, lave kreative sysler, kokkerere eller blot hænge ud i sofaen. 16-18 børn plejer at troppe op hver gang.

* Samrådet Østkysten søger også penge hjem, så udsatte borgere kan få en hjælpende hånd - uden at skulle tænke på at betale kontingent - ind i det lokale foreningsliv.

Det skal fejres! ...frivillig Lisbeth Krøgh hælder en Bailey's op til Conny Nielsen, der er beboer på landsbyens friplejehjem. Foto: Bente Poder

Asaa har 1123 indbyggere, og ifølge Jørgen Severinsen er antallet af huse til salg raslet ned i Asaa de seneste år, så man nu er nede på cirka en halv snes stykker.

Kåringen udløser også en check på 50.000 kroner, og der holdes en officiel fest 1. oktober.

Nicklas Christensen og kæresten Eva flyttede til Asaa sidste år - de er blevet bekræftet i, at der sker noget i byen, og at der også er et godt sammenhold, lyder det. Foto: Bente Poder