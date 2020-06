Lægehus reagerer omgående: Patient i klinikken var coronasmittet

HIRTSHALS:Den aktuelle situation med Hjørring Kommune som et af landets hårdest ramte områder hvad angår coronasmitte strammer yderligere til. Nu er det ikke længere kun et ældrecenter i Sindal og en række skoler, der er ramt.

Fredag oplyser et lægehus i Hirtshals således på sin Facebook-side, at to medarbejdere er sendt i isolation, efter at det har vist sig, at klinikken, der tæller syv læger og yderligere 12 ansatte, onsdag havde en patient på klinikken, som senere samme dag blev testet positiv for covid-19.

"Vi har netop i dag fået oplysning om at en person der var i klinikken onsdag 17/6 senere samme dag blev podet for Covid19. Desværre viste resultatet at podningen var positiv dvs at personen er smittet med coronavirus. To af vore medarbejdere er sendt i isolation og kan først vende tilbage når de er testet negativ for Covid19, hvilket tidligst er onsdag 24/6", skriver Lægerne i Hirtshals på klinikkens Facebook-side.

"Dette indebærer at vi begrænser antallet af patientkontakter yderligere indtil vi kender resultatet af de planlagte podninger på personalet", skriver Hirtshals-lægerne videre til deres patienter.

De opfordrer samtidig deres patienter, som har aftaler om at komme i lægehuset, til at overholde velkendte retningslinjer om afstand og hygiejne.

"Og vi vil sætte pris på at alle patienter bærer mundbind", hedder det videre.

Meddelelsen har skabt en del opmærksomhed, og opslaget er blevet delt tæt på 650 gange.

"Sandsynligheden for at andet personale eller andre patienter er smittet er ringe, men vi ser os nødsaget til at stramme vores forholdsregler yderligere op", lyder det slutteligt fra lægerne i Hirtshals.