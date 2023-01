Lægens bord?: Denne faggruppe overtager opgaver - og det har fået Inge til at udskyde pensionen

HJØRRING:En del af løsningen for et presset sundhedsvæsen kan være at flytte opgaver mellem faggrupper. Patologisk Institut på Regionshospital Nordjylland er et eksempel på, hvordan det kan lade sig gøre.

Bioanalytikerne har overtaget funktioner, der svarer til cirka to lægers arbejde. Lægerne har til gengæld fået bedre tid til at tage sig af komplicerede vævs- og celleprøver.

Medarbejderne på Patologisk afdeling, Regionshospital Nordjylland, arbejder tæt sammen om opgaverne. Her bioanalytikerne Gitte Woldum og Inge Pedersen, som nu udfører opgaver, som tidligere blev lavet af læger. Til højre ledende overlæge Morten Johansen. Foto: Line Bloch Klostergaard/Region Nordjylland

Konkret har Patologisk Institut i de senere år ladet bioanalytikere overtage flere opgaver fra læger. For eksempel udskæring, mikroskopi og diagnosticering af tyktarmspolypper og vævsprøver fra livmoderen, der undersøges for forstadier til kræft.

Det fortæller Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Mangel på speciallæger i patologi kombineret med flytning af nogle opgaver til Aalborg som led i en specialeplan satte gang i udviklingen i Hjørring, hvor bioanalytikere er blevet efteruddannet og oplært til at varetage nye opgaver.

I dag er der prøver, som går igennem afdelingen uden at blive rørt af en læge.

Sover trygt om natten

- Hvis der sker en fejl, så har jeg ansvaret. Men jeg sover trygt om natten, for jeg ved, at kvaliteten er i orden, siger ledende overlæge Morten Johansen.

For afdelingen er det et stort rygklap, at opgaveflytningen bliver bemærket i faglige kredse: Sørlandet Sykehus i Norge har været på studiebesøg og er nu i fuld gang med samme opgaveflytning. Patologisk Institut i Hjørring får desuden henvendelser fra afdelinger på andre danske hospitaler – heriblandt Rigshospitalet – der gerne vil blive klogere på, hvordan kollegerne i Hjørring har grebet det an.

Bioanalytikerne har blandt andet overtaget opgaver med mikroskopering og diagnosticering af flere vævsprøver for forstadier til kræft. Foto: Line Bloch Klostergaard/Region Nordjylland Foto: Line Bloch Klostergaard/Region Nordjylland

Lærer nyt hver uge

Personalet peger selv på, at der har været opbakning blandt patologer og bioanalytikere til at gå nye veje, og at der er lagt mange kræfter i efteruddannelse og intern oplæring.

- Jeg føler mig privilegeret, at jeg arbejder et sted, hvor jeg lærer noget nyt hver eneste uge. Jeg kan sparre med mine kolleger, hvis der er noget, jeg er i tvivl om - og går til en af lægerne, bliver jeg altid mødt med åbne arme, siger bioanalytiker Gitte Woldum, som er en af de garvede med 28 års ansættelse på Patologisk Institut. Hun stiller nu selv diagnoser og sender selvstændigt prøvesvar.

Blåstempling fra Sundhedsstyrelsen Det gode læringsmiljø på afdelingen fremhæves af Sundhedsstyrelsen, der for nylig var på inspektion. I rapporten kan man læse, at uddannelsesmiljøet i Hjørring er godt og trygt, og at der i gruppen af bioanalytikere er erfaring og kompetence, som er relevant i forhold til uddannelse af læger på afdelingen. - Det er ret unikt, at bioanalytikere kan komme til at indgå i uddannelsen af introlæger. Det er en kæmpe blåstempling og anerkendelse af vores arbejde. Tidligere var vi ikke gode til at gå ud og fortælle om os selv og ville ikke stikke næsen for langt frem, men vores opgaveflytning har vi virkelig grund til at prale af, siger Tina Koch, afsnitsledende bioanalytiker. På personalesiden går udviklingen af afdelingen hånd i hånd med en større interesse blandt lægerne. For nylig er der ansat to nye patologer. Afdelingen satser også på, at studerende fra den ny bioanalytikeruddannelse i Hjørring kigger imod Patologisk Institut som en karrieremulighed, fordi det er arbejdssted med gode muligheder for at udvikle sig. Region Nordjylland VIS MERE

Patologisk Institut var tidligt ude med at uddanne specialister i kompleks udskæring af vævsprøver fra for eksempel livmoder, tarme og æggeledere, der førhen var typiske lægeopgaver.

- Jeg har en alder, hvor jeg kunne være gået på efterløn for nogle år siden, men den her er udvikling indenfor mit fag er så spændende, at det har medvirket til at udskyde pensionen, siger Inge Pedersen, som har været ansat på hospitalet i 48 år.

Begge bioanalytikere sætter pris på den åbne tilgang, der er i forhold til at lære nyt.

I kraft af sine nye kompetencer skal Gitte Woldum fra næste år i øvrigt medvirke til at uddanne andre bioanalytikere på diplomniveau.