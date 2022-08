"Lækre Preben" med som blind passager fra Vrå - får nu ny familie i Viborg

VRÅ:Han er sådan set en almindelig huskat, men ifølge kredsformanden for Dyrenes Beskyttelse i Viborg, er han også en ualmindelig charmerende en af slagsen.

- Så vi har ikke bare valgt at kalde ham Preben, men Lækre Preben, lyder det med et smil fra Connie von Moos.

I weekenden blev hun kontaktet af en DLG-chauffør. Han var kørt fra Vrå til Tjele, men undervejs på turen hørte han, at det mjavede i vognen. Katten var simpelthen hoppet med som blind passager.

- Men heldigvis satte han ikke bare katten af et tilfældigt sted, lyder det fra kredsformanden.

Katten er ikke mærket, og et facebook-opslag, der ellers er blevet delt 4600 gange, har ikke skabt forbindelse mellem katten og dens ejermand.

- Når den har været fremlyst i tre dage, og ikke er mærket, så overtager vi ansvaret for den. Der vil nok ske det, at den bliver kastreret onsdag, og torsdag finder vi så en ny familie i Viborg til den, oplyser Connie Moos.

Mange har allerede nu bekendtgjort til internatet, at de gerne vil overtage katten.

Connie von Moos vurderer, at katten er fire-fem måneder gammel, og fortæller i øvrigt, at Prebens nye familie ikke findes via først til mølle-princippet.

Katten vurderes til at være fire-fem måneder gammel. Privatfoto.

- Vi sørger for, at det bliver et ordentligt match, lyder det.

Skulle det kikse med at få fingre i Preben, selv om man er interesseret, så behøver verden ikke at gå under.

Connie von Moos oplyser således, at der er masser af andre katte på internatet i Viborg.