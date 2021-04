Længe ventet åbning af Metropol: Nu skal der handles og byttes

HJØRRING:Det boblede af forventningens glæde, da en lang række butikker i Metropol i Hjørring onsdag formiddag åbnede dørene igen efter knap fire måneders nedlukning.

At der var tale om lidt af en mærkedag for butikkerne i Metropol, fornemmede man på butiksfacaderne. Der var pyntet med balloner og flag flere steder, så det lignede mere en decideret butiksåbning end en genåbning.

Marketingmanager i Metropol, Jane Melgaard Olesen, er da også tilfreds med onsdagens genåbning.

- Det er fantastisk. Vi har ventet længe, så det er super godt at kunne åbne igen. Vi har brugt tiden på at være helt sikre på, at alt er, som det skal være med restriktioner, skiltning og det hele. Derudover har vi fået gjort rent, især de steder hvor vi ikke kommer så tit.

Jane Melgaard Olesen har glædet sig til genåbningen af Metropol i lang tid. Foto: Henrik Louis

- Vi har simpelthen nærstuderet de retningslinjer, der er kommet fra ministeriet for at være helt sikre på, at vi lever op til kravene, og fordi vi gerne vil gøre det trygt for kunderne at være her, siger Jane Melgaard Olesen.

Hun glæder sig især også over, at ingen af butikkerne i Metropol har drejet nøglen om under den nu afsluttede nedlukning.

Det er de også glade for hos Bianco, hvor butiksindehaver Michelle Aldahl fortæller, at hun har glædet sig længe til denne milepæl i genåbningsplanen.

- Det er skønt, virkelig skønt, understreger hun.

Butiksindehaver af Bianco i Metropol, Michelle Aldahl, har glædet sig til at kunne byde sine kunder velkommen igen. Foto: Henrik Louis

Én af de første kunder, Michelle Aldahl havde i butikken onsdag formiddag, skulle have byttet en julegave. Det bliver formentlig kendetegnende for de første dage efter genåbningen, tænker hun.

- Vi har bare gået og ventet på den her dag siden december, men det har kunderne også. Så jeg regner med, at folk nok også kommer forbi og vil bytte deres julegaver hos mig, siger Michelle Aldahl.

Første arbejdsdag

For nogen var onsdag første arbejdsdag efter en lang nedlukning. For Teddy Birger Mylund fra Hjørring var dagen imidlertid første arbejdsdag i Telia efter en kort pensionstilværelse.

- Jeg gik på efterløn i marts sidste år og trak derefter min pension. Jeg manglede dog noget i hverdagen udover mit golf og det at være fodbolddommer, siger Teddy Birger Mylund, der tidligere har været forbi både Fona og Panasonic og har været det meste af sit arbejdsliv i radio- og TV-miljøet.

Teddy Birger Mylund havde første arbejdsdag hos Telia, selvom han egentlig var gået på pension sidste år. Foto: Henrik Louis

Han kendte imidlertid den nuværende chef hos Telia i Metropol, og derfor kom en aftale i stand. Og selvom første arbejdsdag altid er angstprovokerende, tager Teddy Birger Mylund det med et smil.

- Jeg kender jo til elektronikbranchen fra min tid i Fona, hvor jeg var i 16 år. Så selvom det er et nyt setup, kender jeg til produkterne. Så jeg glæder mig til at komme rigtigt i gang, siger han.

Andetsteds kunne man møde Ivan Nielsen, der langt om længe kunne få lov til at bytte sin julegave fra sit barnebarn. Han plejer ellers normalt ikke at skulle bytte sine gaver, men skæbnen ville, at han lige netop denne gang skulle ud og bytte.

Ivan Nielsen var tilfreds med sit julegavebytte, der involverede et knivsæt og en ny stavblender. Foto: Henrik Louis

Han kom ind i Imerco med et knivsæt under armen og forlod butikken igen med en ny stavblender. Ivan Nielsen er slagter og har derfor de rette knive i sin beholdning allerede.

- Mit barnebarn på 12 år mente, at jeg skulle have nogle flotte knive. Jeg har egentlig allerede rigeligt med knive, og jeg elsker gadgets, så det blev til en stavblender i stedet. Al fornuft siger, at man ikke behøver én, men nu købte jeg den alligevel, griner Ivan Nielsen.