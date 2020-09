Lærer på nordjysk skole testet corona-positiv

LØKKEN:Der blev travlt Løkken Skole, da en lærer blev konstateret positiv for corona-virus. Vedkommendes færden blev nøje gennemgået, og resultatet blev, at yderligere fire lærere og tre elever nu er sendt hjem.

- Vi har fulgt retningslinjerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed for at opspore, hvem vedkommende har været i kontakt med og i hvor lang tid og har handlet efter det - og har været lidt mere strikse end retningslinjerne tilsiger, siger skolecenterleder Michael Slot Pihl.

Den pågældende lærer har ikke haft symptomer på corona-virus, men lod sig teste for alle tilfældes skyld, hvilket altså viste sig at være en god idé.

- Nu skal de hjemsendte testes for corona på 4. og 6. dagen efter kontakten med læreren - i hvert fald de hjemsendte lærere. For børn under 12 år gælder det, at det er forældrene, som bestemmer, om de vil lade deres barn teste, siger Michael Slot Pihl.

Skolegangen for de øvrige lærere og elever følger det normale skema med en skærpet bevidsthed om forholdsreglerne for at undgå corona-smitte.