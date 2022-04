Brand i rækkehus: Glød fra cigaret tabt i tøjbunke

HJØRRING:En kvindelig beboer i et rækkehus på Nordbovej i Hjørring måtte en tur omkring hospitalet til et tjek for røgforgiftning efter en mindre brand i kvindens hus.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Alarmen lød klokken 12.33, og det var den 61-årige kvinde selv, der alarmerede beredskabet. Hun var også selv kommet ud af huset, da brandfolkene nåede frem til huset på Nordbovej.

Nordjyllands Beredskab i Hjørring rykkede med et fuldt slukningstog på branden, som brandfolkene hurtigt fik kontrol over.

- Husets beboer - en 61-årig kvinde - havde tabt en glød fra en cigaret ned i noget tøj, og det var så begyndt at ulme og udvikle en del røg, forklarer vagtchefen.

Det betød, at der var brandskader på døren i husets soveværelse, og i det hele taget var det kun soveværelset, der var blevet påvirket af branden, oplyser indsatsleder Bo Isaksen, Nordjyllands Beredskab om den lille brand.

Nordjylland Beredskab kunne også allerede en halv time efter alarmen melde, at branden var under kontrol, og at man var i gang med udluftning i huset.

Udover den kvindelige beboer, var der ikke andre i huset, da branden opstod.