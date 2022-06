HJØRRING:Hjørring Dyrskue er i gang, og allerede fredag formiddag myldrede flotte dyr, legende børn og masser af gæster i alle aldre rundt på dyrskuepladsen.

Blandt dem Jonas Aagreen Larsen, der i år deltager i tv-programmet "Landmand søger Kærlighed", og han var fredag formiddag til bedømmelse med flere af sine køer af racen Blonde d'Arquitaine. Der var præmier til flere, men ikke til Slambert, som er en af de fire, Jonas Aagreen Larsen har med på årets dyrskue.

- Han fik kun 22 point. Der var lidt med overlinjen og hans benstilling, fortalte Jonas Aagreen Larsen, der tog det helt roligt.

- Det løb er kørt. Så kan han få en kløen til gengæld, smilede han og kløede den meget rolige Slambert, som nu stod i stalden med sine kammerater og slappede af.

Slambert imponerede ikke dommerne en hel masse - men han bliver alligevel kløet af Jonas Algreen Larsen. Foto: Bente Poder

Flere af de andre havde dog fået flotte præmier - især tyren, som det efter Jonas Aagreen Larsens beskrivelse var gået helt fornuftigt med. Det kunne man også se at de rosetter, der hang over køerne.

Sammen med familien

For Jonas Aagreen Larsen handler det ikke kun om at få point. Det er en tradition for ham og hele hans familie at tage på dyrskue med køerne. Hans to søskende og en svoger er med plus deres børn, herunder syv-årige Morten, som var i ringen med Jonas Aagreen Larsens lille kalv, Thea.

Syv-årige Morten Algreen Falden havde Thea med i ringen. Foto: Bente Poder

- Han var fire år, da han var i ringen første gang med en tilsvarende kalv, fortalte Jonas Aagreen Larsen om nevøen.

Og det gik fint med Thea - den lille nevø klarede opgaven og kunne bagefter fortælle, at det havde været sjovt.

Syv-årige Morten Aagreen Falden var i ringen med Thea. Foto: Bente Poder

- Det er ikke så meget for bedømmelsen. Det er hygge, sagde Jonas Aagreen Larsen.

Hans søster, Janni Aagreen Falden, nød også at være af sted på dyrskue med mand, fire børn og køer.

- Jeg synes, det er hyggeligt. Vi bor på campingpladsen, så det er lidt en ferie for dem, fortalte hun.

Jonas Aagreen Larsen sammen med nevøen Morten Aagreen Falden i stalden ved Hjørring Dyrskue Hjørring. Foto: Bente Poder

- Det er en hyggelig måde at være sammen med familien på. Man går ind for noget alle sammen - hele flokken bidrager, forklarer Jonas Aagreen Larsen.

Også nevøen Henrik var inde til bedømmelse med en ko - det var Snefnug, der fik sit navn, fordi den er født juleaften.

Henrik Algreen Falden og Snefnug, der er født juleaften. Foto: Bente Poder

Efter to år med aflyste dyrskuer var det ekstra godt at komme af sted.

- Det er fantastisk at komme i gang igen. Og så er det gået rimelig eksemplarisk, selv om der er meget virvar i dag, fortalte Jonas Aagreen Larsen, der var tilfreds med køernes opførsel blandt de mange mennesker.

Hjørring Dyrskue 2022

44























































































Pony i forklædning

Der er også rigtig mange andre dyr at finde på Hjørring Dyrskue. Kaninerne hos 4H blev flittigt besøgt af de mange børn, og her fandt man også heste.

En af dem var ponyen Piaff, der blev udstillet af fire-årige Mille Sørensen og hendes mor Trine Sørensen. Piaff var klædt ud som enhjørning.

Mille og mor Trine Sørensen med ponyen Piaff, som var klædt ud som enhjørning. Foto: Bente Poder

- Det er fordi, jeg synes, der er fint, fortalte Mille Sørensen, der trods sine kun fire år allerede har redet stævner i både spring og dressur på Piaff.

- Det er så hyggeligt, og det er dejligt at opleve noget sammen med dyrene, fortalte Trine Sørensen.

Koncentreret hønsedommer

I et stort telt finder man både får og høns - ved et af hønseburene sad dommer Bent Nielsen på en lille plastiktaburet og betragtede tre høns af racen lakenfelder.

- Jeg kigger efter ensartethed i samlingen, at hønerne er så ens som muligt. At de er velplejede og røde i hovedet. Det er tegn på, at de lægger æg og har det godt, hvor de kommer fra, forklarede Bent Nielsen.

Alle racer har beskrivelser, som de avler efter, og Bent Nielsen noterede sine observationer på en lille blok.

Dommer Bent Nielsen bedømte de udstillede høns - der er flere ting, han kigger efter. Foto: Bente Poder

Selv har han også mange høns.

- Jeg har haft med det at gøre siden 1972, hvor jeg som dreng fik nogle høns af min onkel. Så er jeg blevet ved, fortalte han om sin interesse, som han også kan lide, fordi det er en hobby, man kan have derhjemme.

Mange dyr er til bedømmelse i ringen i disse dage. Foto: Bente Poder

I den store ring var der bedømmelse af køer af forskellig race, og mange andre dyr vil også komme derind henover dyrskuet. Rundt på pladsen finder man virkelig mange forskellige aktiviteter, også for børn.

Hjørring Dyrskue byder også på en stor udstilling af landbrugsmaskiner, hvor børn kan få chancen for at sidde på en traktor.

Hjørring Dyrskue rummer også en stor udstilling af landbrugsmaskiner. Foto: Bente Poder

Hjørring Dyrskue fortsætter fredag frem til klokken 18.30 og igen lørdag fra 8.30 til 16.

Fredag er der tradition for besøg af mange skolebørn - i år omkring 4000.