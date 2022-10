Landsby tøvede, men nu er tilslutning til fjernvarme i hus

ASTRUP:Der måtte en forlænget tidsfrist til, men nu skulle det være sikkert, at der også er fjernvarme på vej til hårdt trængte naturgas-forbrugere i landsbyen Astrup mellem Hjørring og Sindal.

Sindal Varmeforsyning har netop besluttet at sætte projektet i gang. Det betyder, at borgerne i Astrup fra slutningen af 2023 får fjernvarme til en fornuftig pris, lover Sindal Varmeforsyning.

- Vi har nået den tilslutning, der er nødvendig for at trykke på startknappen. Det er omkring 130 tilslutninger, og både skolen, hallen og børnehaven er med. Vi regner med at få flere, efterhånden som arbejdet skrider frem, siger Jens Ole Jørgensen, der er formand for Sindal Varmeforsyning.

Formand Jens Ole Jørgensen glæder sig over, at Astrup kom i hus. Foto: Sindal Varmeforsyning

Søren stemte dørklokker

Søren Mortensen er en af de borgere i Astrup, der har arbejdet hårdt på at sikre tilstrækkelig opbakning i landsbyen, og som selv kæmper med en tårnhøj gasregning.

- Jeg synes det er vigtigt for vores by, at vi får stabil fjernvarme. Vi kan jo ikke rigtig sige, hvordan priserne kommer til at udvikle sig på naturgassen, men gassen skal jo alligevel udfases i 2030. For mig betyder det meget, at det bliver meget nemmere med fjernvarme, siger Søren Mortensen, der dog også har mærket skepsis, når han har været rundt og stemme dørklokker.

- Nogle har generel mistro til fjernvarmeværker, og vælger i stedet en ny individuel løsning som fx. en varmepumpe. Der er ældre, der synes, at det er for stor en investering, som de måske ikke når at få glæde af, og så er der bare stor usikkerhed om det med varmeforsyning i øjeblikket, siger Søren Mortensen.

Tilslutningen i Astrup koster 75.000 kroner + 30.000 kroner til indvendige installationer for hver husstand. Herefter kommer den årlige varmepris for et standardhus til at ligge på 16.500 kroner. Hertil skal så selvfølgelig lægges renter og afdrag, hvis det er nødvendigt at låne pengene til tilslutningen.

Her i efteråret arbejder varmeforsyningen med selve linjeføringen til Astrup, tilladelser, aftaler med entreprenører og en tidsplan for udrulningen. Sindal Varmeforsyning tør godt love, at der ikke kommer overraskelser i form af højere varmepriser.

- Sindal Varmeforsyning producerer både el og varme på vores flisværk og med de høje elpriser er vi sikre på, at varmeprisen ikke stiger, siger Jens Ole Jørgensen.

Nogle har generel mistro til fjern-varmeværker, og vælger i stedet en ny individuel løsning som fx. en varmepumpe. Der er ældre, der synes, at det er for stor en investering, som de måske ikke når at få glæde af, og så er der bare stor usikkerhed om det med varmeforsyning i øjeblikket. Søren Mortensen, Astrup

Sindal Varmeforsyning fyrer primært med flis, og der er ikke udsigt til prisstigninger. Foto: Sindal Varmeforsyning

Hjørring Kommune bakker op om udrulningen af fjernvarme til en række landsbyer i kommunen.

- Fjernvarme er en del af den grønne omstilling. Men det er også med til at skabe udvikling i Astrup og de andre byer, der kommer på fjernvarme de kommende år. - En fornuftig og stabil varmepris er en forudsætning for, at husene kan sælges til børnefamilier og andre, der gerne vil leve et trygt liv i et mindre bysamfund, siger borgmester Søren Smalbro (V).

For nylig blev der også sikret tilstrækkelig tilslutning i nabo-landsbyen Bjergby. Her er det Hjørring Varmevarmeforsyning, der i løbet af et par år etablerer fjernvarme. Der er også fjernvarme på vej i industrikvarteret i Hjørring, i et nyere villakvarter ved Løkkensvej vest for Hjørring, og snart holdes der også indledende borgermøde om fjernvarme i landsbyen Poulstrup ved Vrå.