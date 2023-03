Landsby trækker på samme hammel mod bedre tider - men der er en sten i skoen

VENDSYSSEL:Mange steder bløder landsbyerne indbyggere - og i værste fald kan det få konsekvenser få udbuddet af servicetilbud lokalt.

I Lendum mellem Sindal og Frederikshavn er man ifølge statistikkerne gået fra 592 indbyggere i 2007 til nu 498 - her kan man dog glæde sig over, at der stadig er skole, hal og dagligvarebutik, selv om sidstnævnte for få år siden var truet på sin eksistens.

Men man skal være fremme i skoene for at fastholde indbyggerne - og gerne gøre sine hoser grønne i forhold til nye af slagsen, så derfor er der også gang i et par projekter.

Hunde og legende børn

Et af dem bliver allerede køreklart dette forår: I forbindelse med, at feriestedet Hawbakken i Lønstrup ville af med en ordentlig omgang trådhegn - kvit og frit, hvis man selv fjernede det - rykkede man på tilbuddet i Lendum.

- Vi sætter i stedet hegnet op i Lendum, så vi får en indhegnet hundemark med halvandet meter højt hegn - den bliver 36 gange 72 meter, og den står nok klar i løbet af april, fortæller Grethe Nielsen fra Lendum Borgerforening.

Hundemarken placeres i et naturområde ved landsbyens vandværk.

Et endnu større projekt er i støbeskeen, når det gælder byens legeplads.

Skitse over de nye legeplads-planer.

- Der er ikke meget tilbage på legepladsen. En del er fjernet på grund af råd, og der er ikke sket noget nyt de seneste 30 år - nu har vi ansøgninger ude ved en masse fonde, da vi har et projekt, vi gerne vil i gang med - en naturlegeplads til 1,3 millioner kroner, lyder det fra Grethe Nielsen.

Tom efter tvang

Men der er en sten i skoen: Landsbyens gamle skole - der senest har været brugt til beboelse, men nu står tom efter en tvangsauktion - vil borgerforeningen gerne have fingre i.

Grethe Nielsen fortæller således, at der er stærk formodning om, at det forladte sted tiltrækker typer, man helst ikke vil have i byen. Salg af narko er blevet nævnt af beboere og politiet skulle også have været forbi nogle gange - dog uden at få fat i uheldige elementer.

Borgerforeningen have en forhåbning om at kunne købe huset for 60-70.000 kroner - og lokale borgere har givet tilsagn om støtte på halvdelen af beløbet, mens lokale erhvervsdrivende er klar til at betale resten.

Huset, der ligger blot 150 meter fra legeplads og spejderhus, er dog nu sat til salg for 199.000 kroner, så en rask handel ligger tilsyneladende ikke lige til højrebenet.

Tiden vil vise, hvem der bliver mør først: Borgerforeningen, sælgeren - eller huset ...

Hvis det lykkes borgerforeningen at få fat i huset, så kan det formentlig blive revet ned med midler fra kommunens nedrivningspuljen - i stedet skal der så være et grønt område på grunden, der er 2800 kvadratmeter stor.