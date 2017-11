Lang pause til Fortuna-keeper

FODBOLD: Målmanden Maria Christensen har været en stor del af Fortuna Hjørrings triumfer både nationalt og internationalt de seneste sæsoner, men for anden gang i karrieren må målmanden nu holde en lang pause.

I sidste uges sejr over Kolding Q blev målmanden alvorligt skadet, og efterfølgende har det nu vist sig, at der er tale om en korsbåndsskade, så målmanden må sidde ude i mindst et halvt år. Forreste korsbånd er revet over, ligesom både inderste og yderste ledbånd har taget skade.

Tidligere i karrieren måtte hun holde godt et års pause efter en særdeles alvorlig hovedskade, og nu har uheldet igen ramt den unge målmand.

- Jeg blev MR-skannet i mandags og fik svaret tirsdag. Torsdag var jeg til kontrol på Silkeborg Idrætsklinik, som skal operere mig. De kan ikke sige, hvornår jeg kan være tilbage på banen. Det kommer an på hvordan genoptræningen går, siger Maria Christensen.

Hvis alt går efter planen opereres hun 6. januar.

- Jeg synes jo efterhånden, at jeg har taget min del af de lange skadespauser, og det synes jeg jo ikke ligefrem er en positiv ting. Men selvfølgelig kan jeg da bruge det til et eller andet, at jeg en gang tidligere har skullet kæmpe mig tilbage i træning. Så jeg ved, hvor lang tid det tager at komme tilbage i en form, som jeg synes, jeg kan være bekendt. Jeg ved, hvor meget arbejde, det kræver, siger hun.