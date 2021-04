Larm fra tagplader alarmerede husejer

HØRMESTED:Larmen fra tagplader, der sprængte, er efter alt at dømme årsag til, at en villaejer i Hørmested nær Sindal stadig har tag over hovedet, hvor han bor.

Til gengæld har han ikke længere en garage, for den er udbrændt i den brand, som Nordjyllands Beredskab rykkede ud til torsdag aften kl. 19.42.

Både ejeren af huset og en nabo ringede 112, da de hørte larmen fra tagpladerne.

- Det blev opdaget så hurtigt - bl.a. fordi asbesttaget sprænger - så vi nåede at komme ud, inden det gik i huset ved siden af. Garagen udbrændte, mens fyrrummet inde bagved er vandskadet, oplyser indsatsleder Jesper Ludvigsen fra Nordjyllands Beredskab.

Sammen med seks brandfolk fra stationen i Sindal brugte han næsten en time på at sikre boligen på adressen på Hørmestedvej fra også at blive flammernes bytte.

Hos Nordjyllands Politi oplyser vagtchef René Kortegaard, at branden efter al sandsynlighed er opstået ved et træpillefyr i fyrrummet.