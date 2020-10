Lastbil fik hul i tanken og tabte diesel på havn

HIRTSHALS:Nordjyllands Beredskab måtte fredag formiddag kort før kl. 9 rykke ud til Hirtshals Havn, hvor en lastbil havde påkørt en rist på Industrikajen og derved revet hul på tanken.

Uheldet betød, at der flød diesel ud på havneområdet, men det lykkedes at forhindre det spildte diesel i at flyde ud i havnebassinet, så beredskabets folk fra stationen i Hirtshals fik hurtigt styr på forureningen og tømt lastbilens tank for det resterende brændstof.

St. Hirtshals er kl. 08:44 kaldt til Mindre Forurening-Kemi på Industrikajen i 9850 Hirtshals, hvor der er melding om diesel spild.

Opdateres.. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) October 16, 2020

Det meddeler Nordjyllands Beredskab på Twitter.