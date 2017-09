Lastbilchauffør mistænkes for at smugle 23 kilo kokain

HIRTSHALS: En rumænsk lastbilchauffør blev torsdag anholdt på færgehavnen i Hirtshals efter tysk politi havde udstedt en europæisk arrestordre på manden. Rumæneren mistænkes for at have smuglet i alt 23 kilo kokain til England.

Det oplyser anklager Bjørn Fogh.

Det var Syd- og Sønderjyllands Politi der kontaktede Nordjyllands Politi og fortalte, at den rumænske lastbilchauffør befandt sig i Hirtshals, hvorefter manden blev anholdt uden dramatik.

Den rumænske lastbilchauffør blev fredag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, der valgte at varetægtsfængsle manden i fire uger, imens Justitsministeriet behandler udleveringsbegæringen fra Tyskland, oplyser Bjørn Fogh.

Lastbilchaufføren er mistænkt for i to tilfælde at have smuglet henholdsvis 11 og 12 kilo kokain fra Belgien via Frankrig til England.