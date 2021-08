Lastbilchauffør sov ind over rattet: Havde halvtom whiskyflaske i førerhuset

HJØRRING:Der var ingen tvivl om, at en lastbilchauffør var voldsomt påvirket, da han var standset på en parkeringsplads på Hjørringvej ved Sønderskov.

To indicier pegede klart på lastbilchaufførens alkoholproblem: dels havde han en halvtømt flaske whisky stående i førerhuset, dels havde han en ligeledes halvtømt kasse papvin i førerhuset.

Når man så dertil lægger, at et vidne så lastbilchaufføren slingre kraftigt på Sønderskovvej inden han endte på p-pladsen, så var politiet ikke i tvivl, da de modtog anmeldelsen om den slingrende lastbil.

Anmelderen havde kørt bag ved lastbilen, indtil lastbilen holdt ind på en rasteplads. Han mistænkte føreren for at være påvirket af spiritus.

En beredskabspatrulje ankom kort efter til stedet, hvor man traf føreren af lastbilen – en mand i 40’erne. Han lå foroverbøjet og sovende ind over rattet, men vågnede hurtigt op, da betjentene bankede på lastbilens dør.

Ved chaufførens venstre fod – det vil sige lige ved siden af koblingen – stod en flaske whisky med en alkoholprocent på 40. Der var ca. en tredjedel af indholdet tilbage i flasken. Og en alkometertest gav da også udslag for, at mandens promille var over den lovlige grænse på 0,5 promille.

Patruljen sigtede og anholdt derfor føreren for spirituskørsel.

Efter nærmere undersøgelse fandt betjentene desuden en papkasse med tre liter 13,5 procents vin.

Det var uvist, hvor meget der var tilbage i kassen, men den var i hvert fald ikke fuld. Men ej heller tom. Ved siden af papkassen stod et plastbæger med væske, som lugtede af og lignede whisky.

En blodprøve blev efterfølgende udtaget som bevismateriale i sagen. Den sigtede kan – blandt andet – se frem til en straksbøde på 10.200 kr.