Laura Frank har grebet chancen

Forsvarstalentet viser storspil

Laura Frank (i midten) har for alvor grebet chancen i dette forår for Fortuna Hjørring. Foto: Hans Ravn

HJØRRING: Laura Frank var en af de mest iøjnefaldende spillere, da Fortuna Hjørring søndag delte i et særdeles velspillet topbrag imod ærkerivalerne fra Brøndby.

Ikke bare scorede hun holdets eneste mål i 1-1-kampen. Hun viste også klassen i flere stærke, defensive indgreb.

Da Fortuna besøgte Manchester City i Champions League-kvartfinalerne, greb hun chancen, da der ikke var skaffet visum til Nevena Damjanovic, og i søndagens topkamp mod Brøndby var hun igen en vigtig del af bagkæden hos de danske mestre.

- Det har jo været et rigtig godt forår, og jeg er bare glad for, at det er blevet til så meget spilletid. Jeg lærer noget i hver eneste kamp, siger Laura Frank.

- Det var selvfølgelig lækkert at få scoret, selvom det ikke var nok, siger hun om målet, hvor hun stærkt opsøgte en perfekt frisparksbold fra Nora Heroum i straffesparksfeltets bagrum.

Også træner Brian Sørensen ser gode takter fra stortalentet.

- Jeg har jo længe vidst, at hun er god med bolden. Og det er hun jo nok blevet, fordi hun i et par har skullet spille bolden forbi vores startellever. Det bliver man god af. Hun kan nå rigtig langt. Også på landsholdet, siger Fortuna-træneren.