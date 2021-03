Lave smittetal i Vendsyssel begejstrer borgmestre

VENDSYSSEL:Én smittet. Nul smittede.

De seneste dage og ugers smitte med coronavirus i Vendsyssel har ligget markant lavere end vanligt.

Faktisk skal man helt tilbage til midten af december for at finde tilsvarende lave smittetal i Frederikshavn Kommune, og tendensen er det samme i Brønderslev og Hjørring kommuner.

- Vi er virkelig inde i en god tid, og de her tal er en god trædesten for os. Det gør os trygge og rolige ved at åbne mere op nu, siger Birgit Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune, der i løbet af den seneste uge har haft blot ti smittede.

Og hun får opbakning fra Arne Boelt (S), der oplever samme lave smittetal i Hjørring Kommune. Her er kun fire personer konstateret smittet den seneste uge.

- Det er da dejligt og skønt. Det går bare den rigtige vej, siger han og kan samtidig konstatere, at Hjørring Kommune er den kommune i Danmark med det femtelaveste incidenstal, kun undergået af Struer, Samsø, Ærø og Læsø.

Også i Brønderslev Kommune kan man berette om lave smittetal. Her har de seneste syv dage også kun budt på fire smittede, oplyser borgmester Mikael Klitgaard (V).

God disciplin

Ifølge borgmestrene er det borgernes samfundssind og disciplin, der er årsag til, at smitten generelt har ligget lavt og nu igen når et nyt lavpunkt.

- Folk har haft en god og sund disciplin - vi har eksempelvis ikke haft problemer med fester i Frederikshavn Kommune.

- Men selvom vi har oplevet et tydeligt samfundssind, er vi stadig ved at være tyndslidte. Så det bliver godt at kunne åbne mere op nu - og vi er klar, siger Birgit Hansen, der glæder sig over at både skoler og butikker nu igen kan åbne op.

En stor opgave

Selvom borgmestrene i Vendsyssel glæder sig over igen at kunne åbne området delvist op igen, er det velvidende, at der følger et ansvar med genåbningen i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm.

- Der hviler et stort ansvar på vores skuldre. Man vil se på, hvordan det går med genåbningen hos os, men det er et ansvar, vi er klar til at tage på os. Tallene er lige nu så lave, at vi ikke er bekymrede, siger Birgit Hansen.

Birgit Hansen er dog også spændt på, om vinterferien i uge 8 og den delvise genåbning kommer til at påvirke tallene.

Arne Boelt ser allerede nu frem til påsken, som han betegner som lidt af en milepæl. Indtil da skal der fortsat testes så meget som muligt i kommunen, selvom han erkender, at genåbningen nok vil komme til at spille ind på de kommende ugers smittetryk.

- Vi skal sørge for at blive ved med at teste. Vi kommer ikke til at kunne holde os nede på et niveau som nu, mens vi samtidig åbner op. Vi skal holde ved, til vi kommer på den anden side af påsken. Her vil flere også være blevet vaccineret, konstaterer Hjørring-borgmesteren.