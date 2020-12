Ledig direktørstilling for 260 statslige ansatte overtages af ATP-chef

HJØRRING:Fra nytår tiltræder Trine Nielsen den ledige stilling som direktør i Statens Administration i Hjørring. Stillingen blev ledig, da Trolle Klitgård Andersen den 1. september fratrådte i forbindelse med, at åremålskontrakten udløb.

Trine Nielsen kommer fra en stilling som afdelingschef i ATP Kundeservice samt konstitueret centerdirektør i ATP Frederikshavn og har også erfaring fra chefstillinger i DR og Forsvarsministeriet samt fra Finansministeriet.

Trine Nielsen overtager fra nytår stillingen som direktør for Statens Administration i Hjørring. Foto: Statens Administration

- Da jeg så opslaget til stillingen som direktør i Statens Administration, var der slet ingen tvivl - dén stilling måtte jeg bare søge. Sikke en spændende organisation med en ambitiøs opgave for staten. Derfor er jeg også rigtig glad for, at valget faldt på mig, siger Trine Nielsen om det nye job.

- Jeg går ind i stillingen med stor respekt for opgaven og for de mange dygtige mennesker, der har bragt Statens Administration derhen, hvor den er i dag. Samtidig glæder jeg mig umådelig meget til at være med til at sætte kursen for Statens Administration i de kommende år i tæt samarbejde med resten af ledelsen.

- Jeg ser meget frem til at møde og få sat ansigter på alle medarbejdere, ledere og kommende samarbejdspartnere rundt om i staten, siger Trine Nielsen.

Blik for kundehåndtering og service

Direktør i Økonomistyrelsen, Poul Taankvist, er glad for ansættelsen af den nye direktør.

- I Trine Nielsen får Statens Administration en stærk direktør, der kan understøtte solid og stabil drift af styrelsens kerneopgaver og samtidig fremme en ambitiøs udvikling mod nye forretningspotentialer og nye kunder. Trine kommer med stor erfaring inden for driftsstyring og ledelse, og hun har et meget godt blik for kundehåndtering og service, siger han.

- Jeg glæder mig meget til samarbejdet, tilføjer Poul Taankvist.

Trine Nielsen er 44 år og bor sammen med sin kæreste i uden for den lille by Hellum midt i Vendsyssel.