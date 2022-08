Lige på kornet: De var first movere i 1970'erne - fredag fik ægteparret et flot skulderklap

HJØRRING:Fredag eftermiddag modtog ægteparret Inger og Jørn Ussing Larsen Erhverv Hjørrings Initiativpris 2022 - et skulderklap, der hvert år uddeles til en særlig initiativrig virksomhed eller personer i Hjørring kommune, som har opnået markante resultater til gavn for erhvervsudviklingen, og som fremstår som det gode eksempel for andre.

Parret mødte hinanden tilbage i 1973 - begge med interesse for biodynamiske produkter, som der på daværende tidspunkt ikke var mange af på markedet.

De stiftede Aurion, og med tiden er first mover-virksomhedens sortiment vokset til 26 forskellige slags korn og frø. Og i dag har man det største kornsortiment i hele Norden.

Foto: Kim Dahl Hansen

- En fantastisk rejse blev startet. En rejse som førte videre til det næste store mål: Etableringen af Kornets Hus, som er en væsentlig begrundelse for denne pristildeling. En kolossal udfordring og en proces der har taget mange år at realisere. Med Inger og Jørns utrættelige drivkraft og fremsynede indsats blev der den 5. februar 2019 holdt rejsegilde på Kornets Hus og huset åbnede året efter, lød det fredag eftermiddag fra Erhverv Hjørrings formand A. Neil Jacobsen.

Kornets Hus - der er et nationalt center for viden, oplevelser og inspiration om korn - sætter fokus på korn som en central råvare for vores fælles madkultur og daglige måltid.

Kornets Hus er placeret syd for Hjørring - tæt ved Aurions domicil - og er tegnet af Reiulf Ramstad Arkitekter, en af Norges mest anerkendte tegnestuer.

Kornets Hus fik Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2021. Kornets Hus er tegnet af den norske tegnestue Reiulf Ramstad Arkitekter. Arkivfoto: Lars Pauli

Ud over kursuslokaler rummer huset også formidlingsaktiviteter, skoletjeneste, gastrokøkken og café med butik. Huset kan desuden bruges af professionelle kokke, bagere, kantineledere og virksomheder som innovationsrum for læring og produktudvikling.

Prisen blev uddelt i forbindelse med Erhverv Hjørrings årlige Business Get Together i baghaven på Amtmandstoften. Parret fik en plakette samt en pris udarbejdet af den lokale billedhugger Morten Lykke.