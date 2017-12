Lille brand - stor ståhej i A-Z

HJØRRING: En mindre brand i et elskab i et teknikrum i A-Z i Hjørring gav anledning til en større ståhej torsdag eftermiddag, fortæller indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab i Hjørring.

- Butikken blev evakueret, så det kun var de medarbejdere, der havde en funktion i alarmeringsplanen og et kendskab til butikkens indretning, der blev tilbage, siger Thomas Dybro.

Resten af de tilstedeværende måtte forlade butikken, og det skete i god ro og orden, siger Thomas Dybro,

Branden, der var anledningen til at butikken måtte evakueres, var ikke nogen stor brand. Det var et elskab, hvor der var sket en kortslutning, der gav en del røgudvikling.

- En medarbejder havde fået noget røg, og han blev kørt til skadestuen af nogle af de andre ansatte. Vi havde ikke tilkaldt en ambulance, fordi den første melding var, at der ikke var nogen, der var kommet til skade - og inden vi havde fået fat i en ambulance, så var de kørt med ham. Skadestuen ligger jo også ganske få minuttets kørsel fra A-Z, så det var under alle omstændigheder den hurtigste måde at få ham kørt ned og blive undersøgt, siger Thomas Dybro.

Udover skader på kablerne i elskabet skete der ikke den store skade ved branden, udover noget vand på gulvet i teknikrummet, fordi sprinkleranlægget i rummet gik i gang.