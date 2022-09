Lille dyr - stor ravage: Mus holder dagligvarebutik lukket på fjerde dag

VRÅ:Tirsdag - meget tidligt - så personalet tegn på, at der var et skadedyr i Netto i Vrå, så man nåede slet ikke at få åbnet for kunderne.

I stedet har Netto inviteret skadedyrsbekæmpere med hunde indenfor for at støve skadedyret, som ifølge Salling Group har vist sig at være en mus, op.

Ikke desto mindre holder Netto i Vrå fredag lukket på fjerde dag.

- Musen er der stadig, men skadedyrsbekæmperne har indkredset den til et bestemt område i butikken - og de nærmer sig, lyder det fredag middag fra Pernille Bonne fra Salling Groups presseafdeling.

Men selv om det måske er lige op over med fangsten af den ubudne gæst, så er det ikke ensbetydende med, at man kan åbne op umiddelbart efter.

- Der kan godt gå lidt tid. Vi skal have gjort rent og være 100 procent klar, inden vi åbner, understreger Pernille Bonne.