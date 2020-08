Lille forening er blevet kæmpe aktør: Håndterer 200 tons fødevarer for at undgå madspild

HJØRRING:Foreningen Stop Spild Lokalt er i løbet af ganske få år blevet en kæmpe aktør for bæredygtighedsindsatsen i Vendsyssel.

Starten gik ved en lille vejbod for fire år siden, og nu har foreningen til huse i Østergade 9 i Hjørring - og disse lokaler håndteres der hver eneste år langt over 200 tons fødevarer videre til de mennesker, der også er tændt af viljen til at undgå madspild.

For som initiativtageren Lotte Hall udtrykker det:

- Vi er primært en forening, der kæmper for at undgå spild. Kan vores indsats hjælpe folk, der er i nød, så er vi glade, men arbejdet tager sigte på, at stille fødevarer til rådighed for alle, der vil bæredygtighed, så madspildet undgås.

De første år skete indsamlingen af varer i Lotte Halls lille gule Fiat 500, og andre af de frivilliges biler - uden udgifter for foreningen.

- Gennem de seneste fem måneder har vi været så heldige at låne en bil af Toyota Hjørring og det har været en stor hjælp.

Men nu har foreningen fået fødder på egen speeder, idet Sparekassen Vendsyssel, der i forvejen sponserer indsatsen i Foreningen Stop Spild Lokalt i Hjørring, har doneret deres varebil til arbejdet.

Varebilen er kun fire år gammel, og er så klar til at tygge de flere end 50.000 kilometer igennem på de Vendsysselske veje årligt, som der køres for at hente madvarerne ind syv dage om ugen.

- Vi er så glade. Det er jo ikke hver dag man kan arve en varebil af Sparekassen Vendsyssel samt et pengebeløb, siger Lotte Hall.

Jette Sørensen og Lotte Hall knokler på. Foto: Bente Poder

Foreningen Stop Spild Lokalt i Hjørring henter varer i butikker over alt i Nordjylland.

Det gælder alle Nettobutikker, hvor der er indgået en med aftale gennem hovedkontoret.

Det gælder Coops butikker og føtex Hjørring.

- Der ud over har vi aftale med Scandic Food i Tårs hvor vi afhenter imellem 15-20 tons om året, og Amanda Seafood i Frederikshavn, hvor vi ligeledes afhenter 10-15 tons af torskerogn og makrel.

- OK Snack levere selv fra deres varelager i Ejstrupholm.

- Den aftale betyder, at vi på et år har modtaget 22 tons chips, dip og jalapeneos, fortæller Lotte Hall.

Faktisk har man efterhånden fået en plads på landskortet, der indebærer, at virksomhederne selv ringer, når de har overskudsvarer. Det kan være fejlproduktioner, som ikke fejler andet end, at de ikke er faldet ud som de plejer. Det kan være SAS, som rydder op på lageret, fordi man nærmer sig salgsdatoen - og ofte sørger virksomhederne selv for at bringe varerne til Hjørring.

Det hænger sammen med, at det for dem ofte er billigere at forære varerne i stedet for at destruere dem - og så er vi tilbage ved madspildet og ved Lotte Hall og de 28 frivillige, der bruger oceaner af tid og kræfter i arbejdet for at undgå det.

Destruktion er spild, men i år forventer foreningen i Hjørring, at 250 tons varer vil gå ud i cirkulation igen og gøre folk glade.

- Og som jeg sagde før, så er det en indsats mod madspild. Det betyder, at alle der har lyst til at afhente en kasse, er velkommen om det så er direktøren i Sparekassen, så er han velkommen, siger Lotte Hall og smiler til Kasper Larsen fra Spar V, der lige er forbi for at aflevere den donerede varebil.

Og smilet gengældes for Spar V og Kasper Larsen støtter helhjertet bæredygtighedsindsatsen.

Sidegevinsten er at man også rammer de økonomisk trængte og unge studerende.

Og hos dem er der virkelig et behov.

Det fik foreningen at mærke, da de på grund af coronapandemien lukkede ned i marts.

Det holdt ikke længe, for der var klart behov hos de mange, der er trængte.

Der arbejdes i lokalerne - her er det Leila Grønkjær Mathiasen, der er i gang. Foto: Bente Poder

Og så blev dørene slået op igen.

Huslejen dækkes af Hjørring kommune og dermed kan foreningen fungere som en non-profit organisation - og derfor skal man heller ikke betale for de varer, man henter i Østergade.

Foreningen Stop Spild Lokalt i Hjørring er en del af en større organisation, men ind til dato er man ene om at betjene hele Jylland.

- Jeg forsøger at stable lignende initiativer op i andre byer - og håber blandt andet det lykkes i Frederikshavn inden længe. Jeg er i kontakt med nogle gode folk der, siger Lotte Hall.

Foreningen er netop blevet inviteret med til Europas største Food messe i Herning Hallerne.

- Her har vi fået tilbudt en stand i hallen for bæredygtighed. Vi har fået standen kvit og frit selv om den normalt koster et par hundredetusinde for at vi kan komme med vores opråb om en bæredygtig fremtid rettet mod producenter og leverandører.

- Det glæder vi os til, siger Lotte Hall.

Hun har altid været interesseret i at undgå madspil og var flere gange ude med skraldere og fik her indsigt i, de enorme mængder mad, der dagligt kasseres fra danske supermarkeder.

Den indsigt fik hende til at skabe Stop Spild Lokalt - Hjørring, som hun i dag er formand for.

- Vores indsats viser, at der er mange, der føler på samme måde, og der er ingen tvivl om, at det er med til at bringe madspildet i vores område betragteligt ned, siger Lotte Hall.