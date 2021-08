Lille truet fugl kan ikke stoppe Aldi

Da Hjørring Byråd sidste sommer vedtog en lokalplan, der baner vej for en dagligvareforretning på 2500 kvadratmeter på Stoltzes Plads på Doggerbanke i Hirtshals, var det noget der delte vandene i havnebyen. Modstanderne mener, at det er en helt forkert placering til et nyt supermarked. Pladsen har senest været brugt til parkering for autocampere.

Efterfølgende blev der klaget over lokalplanen, og klagen betød, at byggeriet af en kommende Aldi-forretning gik i stå.

Efter et års sagsbehandling, har Planklagenævnet nu afvist klagen.

Et af klagernes vigtigste argumenter er, at området er det eneste tilbageværende yngleområde for den lille Toplærke, der er rødlistet som kritisk truet, da den er ved at forsvinde fra Danmark.

Handlen i Hirtshals overrakte i foråret 2020 en kasse protestunderskrifter til borgmester Arne Boelt (S). Alligevel blev lokalplanen senere vedtaget. Arkivfoto: Bente Poder

Kommunen argumenterer, at der i lokalplanen er indføjet en række foranstaltninger, der skal sikre, at området fortsat kan fungere som levested for Toplærken. Bl.a. bliver nogle bevoksede skråninger friholdt for byggeri og 60 procent af en kommende p-plads ved supermarkedet forbliver græs. Men klagerne anfører bl.a., at lokalplanen alligevel er stik imod anbefalinger i en rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser om overvågning af Toplærken.

Det tager Planklagenævnet imidlertid slet ikke stilling til konkret.

Findes ikke i habitatdirektiv

Nævnet konkluderer, at Toplærken ikke er at finde i EU´s habitatdirektivs bilag IV og er dermed ikke omfattet af habitatdirektivets regler om beskyttelse af bestemte dyre- og plantearter.

"Planloven indeholder ikke i øvrigt regler om, at lokalplaner skal sikre beskyttelse af visse dyrearter, og planklagenævnet kan på den baggrund ikke give medhold i dette klagepunkt", skriver Planklagenævnet

Nævnet fastslår også, at der ikke er noget i lovgivningen, der hindrer, at kommunen vedtager en lokalplan, der strider mod anbefalinger fra Danmarks Miljøundersøgelser.

Planklagenævnet anfører også, at kommunen har meget vidtgående skønsmæssige beføjelser i forbindelse med behandlingen af en ny lokalplan.