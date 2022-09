Lingeri i gågaden: - Det er jo en vildt hyggelig by

HJØRRING:Navnet på Hjørrings nyeste butik er - selv om det handler om lingeri - ikke Bar Dame, men Spar Dame.

Torsdag slog mor og datter - Anette Meyer Jacobsen og Rebecca Jacobsen - dørene op til Østergade 11 i gågaden.

Adressen har tidligere huset Petri Lingeri, og der har været lukket en måneds tid, mens den nye butik er blevet indrettet - og de to har været på diverse messer for at finde det rette mix til hylderne.

Anette Meyer Jacobsen driver i forvejen Spar Dame i Frederikshavn, og hun lægger da også ud med at være indehaver af Hjørring-butikken, hvor kunderne dog i det daglige vil møde Rebecca Jacobsen som butikschef - og en anden butiks-assistent, som hun aktuelt er på udkig efter.

Butikken åbnede torsdag - tidligere har Petri Lingeri huseret i Østergade 11. Foto: Bente Poder

Åbningen er gået rigtig fint:

- Vi er blevet taget med storm. Der har været mange kunder, og det er jo en vildt hyggelig by med hyggelige mennesker, lyder det fra Rebecca Jacobsen, der senest har været salgschef for Wunderwear A/S i København.

Hun bor i øjeblikket hos forældrene i Frederikshavn, mens hun leder efter en lejlighed i Hjørring.

Butikken er også allerede blevet en del af Hjørring Handel.