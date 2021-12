Liselotte er verdens bedste hundemor ... med god hjælp fra Nabo-Gunnar

UGGERBY:Det fører for vidt at opremse alle de førstepladser, som 58-årige Liselotte Nielsen har opnået med sine schæfere i forskellige konkurrencer på topniveau.

Syv af slagsen har hun haft, siden hun i 1984 købte den første, Schjila ... og medaljerækken indbefatter utallige topplaceringer i danske mesterskaber i spor, lydighed og forsvarsarbejde, ligesom hun har deltaget i seks verdensmesterskaber med to førstepladser i spor som resultat. Senest i Ungarn for en måneds tid siden, hvor hun vandt med hunden Goa og før i 2019 i Tjekkiet, hvor det var Thilde, der kom øverst på skamlen.

Til påske 2022 går det igen løs til VM, denne gang i Polen, hvor hun og den 5-årige Goa skal se, om de kan beholde VM-titlen.

Liselotte Nielsen fik sin første schæfer i 1984 og blev så fascineret af at arbejde med racen, at det har været en livsstil lige siden. På billedet ses den tidligere verdensmester Thilde til venstre og den nybagte af slagsen, Goa, til højre. Foto: Kim Dahl Hansen

En livslang passion

Det hele begyndte, da Liselotte Nielsen var på hvalpe- og lydighedskursus med sin første schæfer.

Træningen og det tætte bånd, der opstod mellem hende og Schjila, gav lyst til mere.

Dengang var Liselotte sjællænder med bopæl i Nivå - men det fik en vendelbo med samme interesse for schæfere og konkurrencer lavet om på.

- Jeg flyttede til Tolne og blev gift, fortæller Liselotte, som efter en årrække blev skilt, men var faldet så godt til i Vendsyssel, at hun købte hus i Uggerby.

Arbejdslivet foregår som regnskabsfører ved Sct. Cathrinæ Kirke i Hjørring ... resten handler i meget vidt omfang om hendes to schæfere, den 13-årige Thilde, som er blevet for gammel til konkurrencer, og den nybagte verdensmester Goa.

Især Goa kræver mange, mange timers ugentlig træning både hjemme på de omkringliggende marker og i schæferhundeklubben i Brønderslev for at holde sit topniveau. Desuden skal Liselotte passe sit bestyrelsesarbejde og trænergerning i DCH i Hjørring og have tid til at holde foredrag og træningsarrangementer rundt om i landet, for med så mange mesterskaber i hus er hun en eftertragtet inspirator og træner.

Sammenlagt bruger Liselotte små 30 timer om ugen på sin passion.

- Og så er der lige katten, hønsene, de 45 kanariefugle og de 10 vagtler, der bor i en stor voliere i haven. De skal også passes, fortæller Liselotte Nielsen om det, der tilsammen giver et særdeles aktivt liv, hvor tiden ikke går med Netflix-serier og tykke bøger.

- Så falder jeg i søvn med det samme, slår hun fast.

Når man er sammen med verdens bedste schæfterhund er man ikke i tvivl om at der foregår ting og sager i hovedet på den. Goa er meget opmærksom på mennesker og forsøger helt tydeligt at få en god kontakt. Foto: Kim Dahl Hansen

Tæt forhold mellem ejer og hund

Liselotte Nielsen har altid to schæfere i huset - og det varer ikke så længe før der skal siges farvel til Thilde og goddag til en ny hvalp, som skal forhåbentligt også en gang bliver verdensmester.

- Min fascination af schæfere og det at træne med dem handler meget om tilfredsstillensen ved at sætte et mål for sig selv og hunden og arbejde frem mod det. Og om det tætte bånd, man får, når man arbejder sammen, siger hun.

At hun gør noget rigtigt, slår konkurrenceresultaterne gennem årene fast, og metoden er ikke nogen hemmelighed.

- Alle hunde kan lære det meste af det, mine hunde kan. Det handler meget om hundeejerens indsats, indstilling og viden, slår hun fast.

Og indsatsen - den handler om at hjælpe hunden forbi den usikkerhed, den føler, når den skal lære noget nyt. På en god og tryg måde.

- Man skal turde presse sin hund uden at stille urimelige krav. En hund vil altid forsøge at gøre sin ejer tilpas, og den egenskab skal man bruge til stille og roligt at udvide hundens grænser og kunnen gennem tålmodigt arbejde og masser af ros, siger Liselotte Nielsen, som ofte oplever, at det netop er tålmodigheden, der slipper op hos hundeejere.

- De fleste opgiver for tidligt - og nogen kommer desuden til at presse deres hund til at skulle yde og forstå noget, den ikke har haft tid nok til at lære. Og det duer ikke, siger hun.

Nabo-Gunnar - den faste støtte

Liselotte Nielsen er meget hjemmefra, og med det førnævnte menageri af dyr, er det noget, der kræver planlægning.

- Heldigvis har jeg en rigtig god nabo, Gunnar, som er blevet fuldstændig uundværlig. Han lufter hundene hver dag, når jeg er på arbejde, og når jeg er væk i flere dage, træder han også til. Han har en stor andel i de to verdensmesterskaber, siger Liselotte Nielsen.

Gunnar, som er 78 år, supplerer snakken.

Det begyndte med at Liselotte Nielsens nabo, Gunnar Kristiansen, mistede sin hustru til kræft for seks år siden. Noget af tomrummet har han i dag udfyldt ved at hjælpe Liselotte, når hun suser rundt i verden for at konkurrere og skal have en til at passe det hjemlige menageri med hund, kat, høns og fugle. Foto: Kim Dahl Hansen

- Jeg mistede min hustru til kræft for seks år siden og går jo hjemme og har tid til at hjælpe Liselotte. Den ældste af hundene, Thilde, bor hos mig noget af tiden, når Liselotte er til konkurrencer, siger han om nabohjælpen, som også indbefatter katten og de mange stykker fjerkræ, som Liselotte har i sin have.

- Hundene elsker ham, slår Liselotte fast.

VM i spor - en forklaring

Udover alle medaljerne i lydighed har Liselotte og de skiftende hunde vundet mange medaljer i skovspor, sporhundespor, eftersøgning og det, der i daglig tale hedder IPO-træning, som består af spor, lydighed og forsvarsarbejde (i daglig tale kaldet politihundearbejde).

De to verdensmesterskaber blev vundet i spor, som betyder at hundene i to omgange skal gå et to kilometer langt spor uden af blive distraheret af noget som helst. Og samtidig finde forskellige udlagte genstande undervejs.

- Her fik Goa 95 og 99 ud af 100 mulige point, og det var der ingen andre hunde, der præsterede, siger Liselotte Nielsen om den seneste førsteplads, som hun har oplevet så mange af, siden hun fik sin første hund.