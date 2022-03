Litauer fængslet for spritkørsel og indrejseforbud

HJØRRING:En 41-årig litauisk mand er lørdag formiddag ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 14 dage indtil 1. april.

Det oplyser vagtchef Bent Højgaard, Nordjyllands Politi.

Litaueren blev taget for spritkørsel, og ved den lejlighed opdagede betjentene, at den 41-årige mand i forvejen har et indrejseforbud i Danmark. Derfor blev han anholdt med henblik på grundlovsforhøret.

- Når udlændinge med indrejseforbud tages i Danmark, skal de stilles for en dommer, forklarer Bent Højgaard.

Litauerens indrejseforbud knyttede sig i øvrigt også til blandt andet noget tidligere spritkørsel i landet.

Vagtchefen fortæller, at sagen, når varetægtsfængslingen udløber, og der er kommet svar på, hvor høj litauerens promille var, vil blive overdraget til indrejsestyrelsen.