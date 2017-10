Litauere fængslet for indbrud i biler

NORDJYLLAND: To litauiske mænd på 21 og 33 år blev tirsdag ved et grundlovsforhør i Hjørring varetægtsfængslet to uger, sigtet for indbrud i flere biler.

Grundlovsforhøret ved Retten i Hjørring foregik bag lukkede døre, blandt andet fordi politiet mener, at andre personer måske også har deltaget i bilindbruddene.

De to mænd kærede ikke fængslingskendelsen, oplyser anklager Anders Koukoumis fra Nordjyllands Politi.

De to mænd blev stoppet i en bil i Kaas nattet til tirsdag. I bilen fandt politiet værktøj, som menes at stamme fra indbrud i andre biler.

Den seneste uges tid har der været en række indbrud og tyverier fra blandt andet varebiler i Nord- og Vestjylland.

- Vi efterforsker sagen intensivt. Det er klart, at vi efterforsker i retning af, at de kriminelle forhold i både Midt- og Vestjylland og i Nordjylland fra sidste uge er noget, som de anholdte kan have relationer til, udtaler politikommissær Kenneth Ginnerup, Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.