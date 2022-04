Litografi-auktion og afgang i retro-campingvognen: Sådan fejres Poul Anker Bech

HJØRRING:Onsdag 13. april kunne den afdøde billedkunstner Poul Anker Bech være fyldt 80 år - da der i sagens natur ikke kommer flere værker fra hans hånd, kan de forskellige udgaver af hans kunst være ret eftertragtede.

Og netop 13. april har du mulighed for at få fat i et par værker, hvis du tænker, at din dagligstue kunne bruge et par gådefulde landskaber fra den populære Vendsyssel-kunstner.

Hjørring Grafisk Værksted, som Poul Anker Bech var med til at skabe i 1984, har fundet et par litografier fra gemmerne, som fyres af på en auktion klokken 19 på værkstedet.

Ryger under hammeren 13. april: Litografi, Poul Anker Bech, uden titel (55x75 cm). Fra 1990.

Der serveres lidt bobler sideløbende med auktionen, der også finder sted på Facebook. Begge værker indrammes også på værkstedet.

Generelt er der i øvrigt godt salg i kunstnerens værker: Da auktionshuset Bruun Rasmussen en juni-dag i 2020 svingede hammeren i Bredgade i København, blev der solgt et Poul Anker Bech-maleri til 320.000 kroner - dermed satte kunstneren ny prisrekord.

Ryger under hammeren 13. april: Litografi, Poul Anker Bech, uden titel (37x49 cm). Fra 1997.

Retro-campingvogn

Den runde fødselsdag markeres også på anden vis: Onsdag 13. april klokken 10 lancerer Vendsyssel Kunstmuseum deres nye mobile kreaværksted, som vil køre rundt i Vendsyssel med aktiviteter for store og små. ArtCampen er inspireret af Poul Anker Bechs billedunivers og er indrettet i en retro-campingvogn.

I dagens anledning er der gratis entré til Vendsyssel Kunstmuseum samt 20 procent på alle varer i Museumsbutikken.

Borgmester Søren Smalbro indvier ArtCampen.

Og her stopper det ikke: Tirsdag 26. april kl. 17 - 19.30 kommer skuespiller Jakob Højlev Jørgensen, der spillede Poul Anker Bech i forestillingen Det tabte land på Vendsyssel Teater, og fortæller om sit forhold til kunstneren og hans billedunivers på museet.

1400 malerier

Den populære billedkunster lavede omkring 1400 malerier, inden han tog sit eget liv i 2009: Årsagen var en kombination af, at han savnede sin kone Lisbeth, der få år tidligere havde tabt kampen mod kræften, ligesom han var frustreret over en øjensygdom, der gjorde det svært for ham at læse og male i sit atelier på ejendommen i Bastholm nær Poulstrup.