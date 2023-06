Liv i stationsbyens gamle bageri: Ny café med udeservering

VENDSYSSEL:Stationsbyen rummer i forvejen to pizzarier, en cafe og et bryghus - men nu har borgerne fået endnu flere fristelser på de kulinariske hylder.

Forleden slog Samra Café & Grill døren op i Jernbanegade 10 i Vrå, og det er Samira Hamana, som kunderne møder bag disken.

Samira Hamana er uddannet ernæringsassistent. Foto: Bente Poder

Hun er gift med Albert, og parret fortæller, at de har fået en god og varm modtagelse siden åbningen 1. juni.

Den varme modtagelse er ikke blevet mindre lun af, at solen nærmest insisterer på at brage ned fra oven i øjeblikket - og det er perfekt for den nye cafe, der har indrettet et lille område med udeservering.

Samira Hamana med hendes mand Albert. Foto: Bente Poder

Samira Hamana er uddannet ernæringsassistent og har tidligere arbejdet i Kvickly i Hjørring og på Tylstrup Kro.

- Arbejdstiderne passer mig godt, når jeg har min egen café - så skal jeg ikke så tidligt afsted , siger Samira Hamana, der bor i Vrå med sin mand Albert og parrets tre børn.

For år tilbage holdt Vrå Bageri til i lokalerne, siden har Bageri Ingeborg haft en satellit på stedet - og senest har en sandwichbar forsøgt sig i kvadratmeterne, som Samira Hamana lejer af Sparekassen Danmark.

- Men jeg håber, at jeg kan blive her til jeg bliver pensionist!, lyder det med et smil fra Samira Hamana.

Menukortet indeholder alt lige fra burgere, smørrebrød og stjerneskud til kaffe, kage og fristelser fra det arabiske køkken - eksempelvis sandwiches med hjemmelavet humus, tahindressing og hvidløgscreme.

Der er også mulighed for at bestille take away hos Samra Café & Grill, der har åbent fra klokken 10.30 -20 fra mandag til lørdag.