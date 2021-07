Livreddere måtte i aktion: Mand drev til havs i gummibåd

TVERSTED:Sol, sommer og 25 grader. Feriegæster og andet godtfolk valfarter mod de nordjyske strande her, hvor sommerferien er på sit højeste.

Til stede på en del af strandene er også TrygFondens kystlivreddere og godt det samme, for ind imellem er der brug for deres assistance.

Onsdag i sidste uge var der behov for hjælp på Tversted Strand, hvor en mand på grund af fralandsvind drev til havs i en gummibåd tre kilometer nordvest for livreddertårnet.

Båden havde en defekt påhængsmotor, og mens en livredder sejlede ud til gummibåden, holdt den anden livredder skarpt øje fra land.

Manden erkendte hurtigt, at han havde brug for hjælp for at komme i land, og han blev trukket ind til kysten, skriver TrygFondens Kystlivredning i den ugentlige opgørelse over, hvor mange livreddende aktioner, de har været involveret i i den forløbne uge.

I Nordjylland er episoden i Tversted den eneste på de i alt syv strande, hvor kystlivredderne holder til i år.

Her finder du TrygFondens kystlivreddere i Nordjylland * Blokhus * Løkken * Tornby * Palmestranden * Sønderstrand * Tversted * Nørre Vorupør VIS MERE

Husk de gode strand-råd

Nu slår sommervarmen for alvor igennem, og derfor kommer TrygFondens kystlivreddere med nogle gode råd til, hvordan man kommer sikkert igennem strandturen.

- Vi har mange dejlige og brede strande i Danmark, og man kan sagtens sprede sig godt ud på de lange strækninger og dermed holde afstand og tage hensyn til hinanden. Men når man skal i vandet, så søg hen i livredderzonen og bad mellem de rød-gule flag i strandkanten. Her holder livredderne hele tiden øje med, hvad der sker, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Fem gode råd til badeturen * Medbring rigeligt med mad og især drikke * Husk solcreme * Søg skygge engang imellem * Bad mellem livredderflagene * Slip ikke børnene af syne VIS MERE

Tager man på stranden, anbefaler livredderne også at huske rigeligt med drikkevarer, så man undgår dehydrering. På meget varme dage har livredderne flere gange oplevet, at badegæster får brug for hjælp, fordi de er overophedede og afkræftede.

- Når det er varmt, mærker man ikke altid tørst og sult, som man plejer. Men kroppen har stadig brug for energi, og det er utrolig vigtigt, at du får nok væske, så gør som livredderne og tag en god madpakke med frugt, en sandwich og rigeligt med vand med i strandtasken og suppler gerne med saft, juice eller sodavand. Så har du kræfter til at gå i vandet og får en sjovere oplevelse. Husk også, at med det gode vejr følger mange mennesker, så hold ekstra godt øje med børnene, hvis de er med på stranden, lyder det fra Lasse Serup Jensby, driftsleder i TrygFonden Kystlivredning.