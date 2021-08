Livreddere måtte i vandet: Stand-up-paddler ved Løkken drevs til havs

NORDJYLLAND:SUP/Stand Up Paddle-boards er blevet den store sommerdille, men der har også ført til en række redningsaktioner i Nordjylland.

Senest i forrige uge, viser en opgørelse over livreddernes aktioner ved de nordjyske strande.

Mandag 26. juli blev livredderne ved Løkken Strand alarmeret, efter en badegæst havde set en person på et SUP-board drive ud. Manden på boardet svært ved at komme tilbage på stranden på grund af fralandsvind.

Fra livreddertårnet kunne man se manden sidde på SUP-boardet omkring 300 meter fra land.

Livredderne sejlede ud til manden, som var afkræftet, men ellers ok. Og han var meget glad for, at livredderne hentede ham og sejlede ham ind til stranden, fremgår det af en ugerapport fra TrygFondens kystlivreddere.

Det var den mest alvorlige af de i alt 163 aktioner, som livredderne ved de nordjyske strande udførte i forrige uge, uge 30.

De 162 andre indsatser. fordeler sig på 18 førstehjælpsaktioner og 144 forebyggende aktioner.

Førtehjælpsaktioner er for eksempel hjælp ved snitsår eller skader fra brandmænd i vandet, eller hvis badegæster er dehydrerede.

Forebyggende aktioner kan være, hvis livreddere har været ude i vandet for at advare folk, der eksempelvis har taget en luftmadras, gummibåd eller badedyr med i vandet ved fralandsvind, eller for at få badegæster til at svømme tættere på land.