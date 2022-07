Løkken Antikmesse er tilbage: - Vi har altid været glade for opbakningen

LØKKEN:Efter to års aflysning på grund af corona-pandemien vender Løkken Antikmesse tilbage i Løkken-hallen 4.-5.-6.-7. august. Samtidig bliver det muligt at fejre 45 års jubilæet, der skulle have været holdt i 2020.

Det er en glad og lettet arrangør, der ser frem til igen at kunne åbne dørene for publikum.

- De sidste to et halvt år har været præget af usikkerhed og aflysninger på grund af corona. Det har været en svær tid for mange. Som arrangør af Løkken Antikmesse arbejdede vi hele tiden med en usikker deadline, der kunne ændre sig på grund af smitteudviklingen eller myndighedernes henvisninger. Men siden foråret har vi været optimistiske omkring at arrangere Løkken Antikmesse, og nu kan vi heldigvis slå dørene op den 4. august, fortæller Carl Sørensen fra Gule Længe Antik i Lønstrup.

Sammen med sin kone Bitten Madsen og sønnen Andreas Sørensen, står Carl Sørensen for at arrangere Løkken Antikmesse. De glæder sig alle til igen at kunne byde publikum og udstillere velkommen inden for i Løkken-hallen.

- Det var en mærkelig fornemmelse ikke at skulle ud i Løkken-hallen i august for to år siden, som man plejer. Jeg har jo aldrig været vant til andet, siger Andreas Sørensen, der ikke var født, da hans forældre startede Løkken Antikmesse.

- Men nu bliver det dejligt at møde antikvitetshandlerne og de besøgende igen efter to år med aflysninger.

- Vi har altid været glade for opbakningen til antikmessen. Både blandt publikum og udstillere er der mange som har været på Løkken Antikmesse i 10, 20, 30 eller sågar 40 år. Så vi håber, at alle fortsat har lyst til at bakke op om messen, specielt her efter corona. Vi har i hvert fald gjort vores bedste for at samle en masse spændende udstillere inden for antikviteter, kunst, design og retro, så vi kan leve op til vores motto om kvalitet og tradition, tilføjer Carl Sørensen.

Løkken Antikmesse foregår i Løkken-hallen 4.-5.-6.-7. august, og den er åben alle dage fra klokken 11 til 17 alle dage.