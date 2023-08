Løkkens Lille Havfrue: - Man orker ikke at blive ved

Det er sket før. Alligevel er det et sørgeligt syn der møder én, når man går forbi Knud Holst digtstolpen, der er en del af Løkken Kunststi. Som en anden Den Lille Havfrue er hovedet på digtstolpen nemlig forsvundet.

- Det er femte gang, det sker nu, siger Jonna Liv Jensen, der er kunstneren bag busten af Knud Holst

Flere gange er både digtpladerne og hovedet på toppen af stolpen forsvundet. Nogle gange er hovedet blevet slået i stykker, men det mener Jonna ikke man kan med dette hoved, der er støbt i fibercement.

- Det er fem gange hårdere end almindelig beton, og så er det ovenikøbet støbt ned i selve stolpen. Så det er et større arbejde at fjerne hovedet, fortæller kunstneren, der ikke forstår, hvorfor folk bliver ved med at begå hærværk på stolpen.

Gennem tiden har digtstolpen haft flere forskellige hoveder Jonna Liv Jensen

Her ses digtstolpen med et hoved af ler på toppen. Det var limet fast, mens det nyligt stjålne hoved i fibercement, var støbt ned i stolpen. Jonna Liv Jensen

- Man spørger sig selv, om det er nogle, der ikke kan lide Knud Holst, eller nogle der har set sig sur på mig? Det er et stort mysterium, for der er rigtig stor opbakning til projektet lokalt.

En del af noget større

Det er ikke bare Knud Holsts hoved, som Jonna Liv Jensen er ked af at se blive ødelagt. Det er noget der påvirker Løkken Kunststi som helhed, når kunstværkerne bliver udsat for hærværk eller tyveri.

Løkken Kunststi har for nylig fået udgivet appen Eksplorum, hvorfra man kan blive guidet rundt i byen, for at se de forskellige kunstværker.

- Man ødelægger jo et af de stop, der er på stien, og det er frygtelig generende, når man leder folk ud via appen, og så ligner det slet ikke det på billederne, når man går forbi, siger Jonna Liv Jensen.

Knud Holsts hoved er ikke det eneste, der gennem tiden er forsvundet fra kunststien. Der er flere kunstværker, der pludselig er forsvundet fra stien, heriblandt sten hvor der er skrevet "Løkken Kunststi" bagpå.

Tyveriet er noget der i den grad ærgrer Jonna Liv Jensen.

- Jeg bliver ked af det på projektets vegne og på de andre kunsternes vegne, og det gør mig ked af det, at folk ikke har respekt for kunstværkerne, siger hun.

Kunstneren Jonna Liv Jensen står bag digtstolpens hoved af fibercement, der nu igen er fosvundet Privatfoto

- Man bliver træt

For Jonna Liv Jensen er der snart ikke mere overskud til, at hun kan blive ved med at lave nye hoveder til stolpen. Hun overvejer nu, hvad hun skal gøre, for at digtstolpen ikke skal være hovedløs for altid.

- Jeg har et gammelt stenhoved, der er lavet sådan meget "barnligt", så det er bare en rund sten. Så må han få den, siger Jonna Liv Jensen, der selv står for at sætte alle kunstværkerne op på kunststien.

- Jeg ved snart ikke, om jeg orker mere, for jeg har jo super travlt med over 200 værker der er lavet til stien, og jeg har jo selv hængt, limet og skruet dem alle op, så man bliver jo træt, siger kunstneren, der dog stadig håber på, at Knud Holst hoved dukker op igen.

- Jeg håber han kan få det hoved tilbage, som er modelleret efter ham, og som der er lagt adskillige timer i.