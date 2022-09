Lokale Liselotte er udtaget til VM - men hun håber ikke at komme på banen

HJØRRING:Liselotte Nielsen fra Uggerby er udtaget som 1. reserve til Schæfer-VM i Randers sammen med sin hund Goa.

I alt deltager 140 hunde fra 33 forskellige nationer til verdensmesterskabet i det kronjyske sammen med deres hundeførere på Cepheus Park i dagene 28. september - 2. oktober 2022.

Danmark har i alt udtaget seks deltagere til årets verdensmesterskab i Randers, der skal dyste mod nationer som eksempelvis Belgien, Canada, Finland, Holland, Japan, Sydafrika, Sydkorea og USA. Hundene skal dyste i tre discipliner; Lydighed, forsvarsarbejde og spor. I alle discipliner er det helt centralt at samarbejdet mellem hunden og hundeføreren fungerer godt.

Hunden bliver bedømt på, hvor godt den adlyder sin hundefører. Undervejs vil hunden få forskellige instrukser af sin hundefører, som den skal udføre. Hunden skal blandt andet finde en person, kaldet en figurant, som er gemt bag en skærm. Når den har fundet figuranten, skal den gø på et bestemt antal sekunder. Derefter skal figuranten løbe væk, hvilket hunden skal stoppe ved at tage greb i et specialsyet ærme, som figuranten har på.

Hunden skal herefter slippe på kommando og følge forskellige lydighedskommandoer, mens den hele tiden skal være klar til at fange figuranten, når denne løber igen. Hundene og deres hundefører kan maksimalt få 100 point i hver disciplin - og dermed maksimalt 300 point i alt.

Liselotte Nielsen oplyser om sig selv:

- Min interesse for hund blev vakt i 1984, hvor jeg fik min første hund, en schæfer/collie-blanding. Den skulle jo gå til træning, så jeg startede på hvalpehold i DCH med den. Det blev hurtigt klart, at både hunden og jeg havde flair for at træne, og vi var et godt team - og at det var schæferhunden, med dens vakse udsende og arbejdsiver samt dens allround kunnen og lyst til at arbejde sammen med mig, jeg brændte for. Siden har der været en del schæfere igennem systemet. I 2017 startede jeg i schæferhundeklubben med min nuværende hund Hesselballes Goa. Goa er nu 6 år, og en dejlig arbejdsvillig, stabil og nem tæve, der takket være gode træningskammerater, hurtigt fik lært at navigere i IGP-programmet. Sideløbende med vores IGP-træning 3 gange om ugen i Brønderslev, træner vi sporhundespor og slider på markerne omkring Hirtshals hvor vi bor. Denne træning udløst billet til sporhunde VM, som jeg har vundet i 2019 med min gamle hund Hedegårds Odille og i 2021 med Goa. Efter VM i Randers rejser vi til Polen til Sporhunde VM. Vi er ”kun” 1. reserve til dette års IGP-VM i Randers, så det er ikke sikkert vi kommer på banen - forhåbentlig ikke, for det vil jo betyde at en i den faste trup bliver forhindret.