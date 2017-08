Lokale skoler sætter tænderne i nyt projekt

HJØRRING: Når landets skoleelever starter efter sommerferien, bliver softice og grillpølser skiftet ud med fiskefrikadeller og dadelhapsere. I hvert fald er en del af målet med det nye EU-støttede Projekt Sund Skole, som Mejeriernes Skolemælksordning netop har sat i søen sammen med 40 skoler i Region Nordjylland og mere end 350 skoler landet over, at indskolingselever skal lære at spise sundt.

I Hjørring Kommune er følgende skoler/undervisningssteder med:

Nordvestskolen Højene, Lendum Skole, Skolecenter Hirtshals, Sindal Skole, Bindslev Skole, Bjergby Undervisningssted og Lørslev Friskole

Projekt Sund Skole er udviklet af Mejeriernes Skolemælksordning til elever fra 0.-3. klasse. Med undervisningsmateriale og opgaver sætter projektet fokus på spisepauser, sunde madpakker og drikkevaner i skoletiden. I Projekt Sund Skole koncentrerer man indsatsen om det, der kaldes "næring til læring". Idéen med projektet er, at det er et flerårigt program, som kan følge eleverne gennem hele indskolingen.

Projektet er gratis at deltage i, og materialet, der kan hentes digitalt, er delt op i emner som sociale aktiviteter, forældreinvolvering, faglighed og kreative aktiviteter. Klasserne kan blandt andet finde på et sundhedsslogan, lave mad med mor og far i skolekøkkenet, lære hvilken mad man fik i gamle dage eller udsmykke skolen.

Det er stadig muligt at tilmelde sig Projekt Sund Skole.tn