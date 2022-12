Prehn sat af ministerholdet: -Bilagssag har selvfølgelig ikke været et plus for ham

HJØRRING:Der er ikke blevet plads til den tidligere fødevareminister Rasmus Prehn (S), som er valgt til folketinget i Hjørring-kredsen, på den nye ministerliste.

Det er faktum, efter at der torsdag formiddag er blevet sat navn på de nye ministre i den nye SVM-regering.

- Vi havde fem nordjyske ministre fra S heroppe. Med to nye partier i regeringen var det meget usandsynligt, at vi fik fem igen. Nu bliver det Ane Halsboe-Jørgensen, der fører stafetten videre heroppe, konstaterer kreds- og partiforeningsformand for Socialdemokraterne i Hjørring-kredsen, Torben Kaptain.

Han mener, at Rasmus Prehn har gjort det godt som fødevare- og landbrugsminister.

- Han har gjort det godt, men vi tager det til efterretning. Det er Mette Frederiksen, der sætter holdet, sådan er det, konstaterer Torben Kaptain.

Med Rasmus Prehn ude som minister mister Vendsyssel en repræsentant i regeringen, og det betyder noget.

- Men Rasmus kommer til at indgå i folketingsgruppen på lige fod med alle andre. Nu må vi se, hvordan ordførerskaberne bliver fordelt. Men selvfølgelig har det betydning, når man har en minister, der giver sig selv, du kommer direkte ind i kedlen. Nu bliver det lidt mere omstændeligt, men jeg er helt sikker på, at Rasmus bare fortsætter det stærke arbejde, han har lavet indtil nu, siger Torben Kaptain.

- Tror du Rasmus Prehns bilagssag har spillet ind?

- Jamen, det har det jo nok. Det har selvfølgelig ikke været et plus for ham. Men nu har vi fået en udenrigsminister, der har lidt mere af den slags på sit cv. Det har jeg ikke yderligere holdninger til, og Rasmus har lagt sig fladt ned, siger Torben Kaptain.

Rasmus Prehn har været minister for fødevarer, landbrug og fiskeri siden november 2020. Før det var han minister for udviklingssamarbejde.

Nordjyske arbejder på at få en kommentar fra Rasmus Prehn.