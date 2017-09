Lokalplan bliver ikke stoppet: Etagebyggeri kan være på vej

HJØRRING: En ny lokalplan for et område ved Bejt Vænge skal fortsat laves og sendes i høring. I hvert fald hvis det står til formand for teknik og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl.

Naboer tæt på Bejt Vænge og Folkeparken protesterer over, at kommunen har sat planarbejde i gang for nyt etagebyggeri med i alt 21 lejligheder.

De mener, at kommunen tilsidesætter hensynet til det grønne område og ser stort på en deklarationen på matriklerne, som i sin tid blev lavet for at begrænse byggeplaner i området.

En ny lokalplan vil imidlertid annullere deklarationen fra 1946.

Udvikling fremfor afvikling

- Det sker jævnligt, at vi annullerer gamle deklarationer. Vi skal skabe udvikling i kommunen, og vi mener ikke, at der er fare for, at det grønne område bliver spoleret. Det ansøgte byggeri holder sig inde på matriklerne, siger Ole Ørnbøl.

Naboerne frygter imidlertid også, at deres egen herlighedsværdi og grundværdi bliver nedsat af et kommende dominerende byggeri foran deres huse.

- Meget kan stadig nå at ændre sig i den endelige lokalplan, som slet ikke er lavet endnu. Vi må alle vente og forholde os til sagen, når den er ordentlig oplyst, og her får naboerne rig mulighed for at komme med deres indsigelser, siger Ole Ørnbøl.

En projektgruppe vil opføre tre bygninger på to og tre etager og en byggeprocent på 50. De 21 lejligheder får udsigt ud over Bejt Vænge, men spærrer samtidig for en række villaer på Park Alle og Brinken

Lokalplanen ventes at komme i høring sidst på året.