Lotte sender julekort til alle i Hjørring Kommune: Hun skal have hjælpe med at redde klimaet

HJØRRING:Der er mellem jul og nytår postkort på vej til alle indbyggere i Hjørring Kommune. Det har Lotte Vang nemlig sørget for.

Hun vil nemlig gerne invitere folk med på "Den Store Klimarejse".

Sådan har Hjørring Kommune nemlig døbt den færd, som vi allesammen skal på. Målet er at skabe en "fremtidssikret Hjørring Kommune, som ikke trækker veksler på klimaet". Sådan hedder det i hvert fald i det materiale, der er udgivet omkring "Den Store Klimarejse.

- Vi gør det her med postkortene, fordi vi er i gang med at lave en klimahandlingsplan. Og det kan i udgangspunktet godt virke lidt støvet. Men derfor er vi meget optaget af, hvordan vi får skabt engagement hos borgere og virksomheder. Vi kommer ikke ret langt, hvis vi kun arbejder med det, som kommunen selv kan gøre. Så derfor er vi nødt til at engagere borgere og virksomheder for at nå i mål, siger Lotte Vang, som er chef for "Grøn Omstilling" hos Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Og det er nødvendigt, at der bliver flyttet noget.

Hjørring Kommune er forpligtet til i år 2030 at have opnået en CO2-reduktion på 70 procent i forhold til udledningen i 1990. Og i 2050 skal Hjørring Kommune sågar være CO2-neutral.

Hjørring Kommunes byråd har desuden forpligtet sig til, at man i sommeren 2022 leverer en samlet plan for, hvordan man frem mod 2030 vil lave den nødvendige reducering af CO2.

Har gode erfaringer

Da der kun er et halvt år til at klimahandlingsplanen skal være færdig og godkendt af byrådet, så går processen med at forme den nu ind i sin afgørende fase. Og som optakt til den, så eftersøges input ved hjælp af de nævnte postkort.

Ifølge Lotte Vang, så har man nemlig gode erfaringer med på den måde at søge input hos borgere og virksomheder.

- Vi har i efteråret holdt nogle klimasamtaler, hvor to politikere blev inviteret hjem til nogle familier. Her var der så spisning og en samtale om klimaet. Det gav nogle gode og helt konkrete input, og de gode erfaringer fra de klimasamtaler prøver vi at føre videre her, forklarer Lotte Vang.

I samme ombæring holdt Hjørring Kommune en håndfuld såkaldte "branchesamtaler" med fokus på klimaforbedringer. Her deltog folk fra fem forskellige brancher - og igen var der politikere med i debatten. Forløbet blev i september sluttet af med et fællesmøde i Tversted.

- Vi har fået gode erfaringer med at lade det handle om folks dagligdag. Vi er nødt til at lave klimaforbedringer i vores dagligdag, og det har de her samtaler været gode til, siger Lotte Vang og tilføjer:

- Og det er præcis også det, som vi forsøger at forfølge med postkortene, der kommer ud til folk med ugeaviserne mellem jul og nytår.

Søger tidlige input

Selv om den overordnede klimahandlingsplan om et halvt år skal være klar, så understreger Lotte Vang faktisk, at det er på et relativt tidligt tidspunkt i projektet, at de almindelige borgere således bliver involveret.

- Når vi normalt laver planlægning - i form af eksempelvis en lokalplan - så sender vi en færdig plan ud, som vi så får input til. Men her vender vi processen om. Lige nu har vi kun lavet en skitse, og det er den, vi gerne vil have input til, inden den færdige plan skal være klar til sommer.

Man kan faktisk allerede - på hjemmesiden www.drejebog.hjoerring.dk - læse om "Den Store Klimarejse". Men det er faktisk ikke formålet med postkortene.

- Man må selvfølgelig gerne læse det lange dokument, men vi ønsker faktisk i højere grad, at folk skubber til hinanden. Man kan selvfølgelig sende postkort til kommunen med sine input - men kan eksempelvis også skrive til den lokale brugs, hvis man synes, der mangler økologiske varer på hylderne. Eller man kan sende et postkort til en ven for at foreslå, at man skal køre sammen på arbejde. Det handler egentlig blot om, at folk skal se på, hvad de kan gøre for klimaet ved at lave forbedringer i deres daglige omgivelser.

Der er som sådan ikke sat en deadline for input fra de udsendte postkort.

- Men vi vil jo rigtigt gerne på banen og fortælle om udbyttet af det her, når det nye byråd efter nytår er blevet samlet.

Fokus på seks emner

Efter nytår intensiveres "Den Store Klimarejse". I seks på hinanden følgende uger er der forskellige områder, som der sættes fokus på.

De seks områder er dem, der i dag fylder mest i kommunens CO2-regnskab. Det er med andre ord her, der er størst behov og de største muligheder for at mindske Hjørring Kommunes aftryk på klimaet. De seks områder er "Den Gode Grønne Energi", "Fremtidens Landbrug", "Grøn Transport", "Det Cirkulære Samfund", "Et Klimasikret Hjørring" og "Rejsen Går Også Hjem".

I forbindelse med "Den Store Klimarejse" er der planlagt en række arrangementer - og flere er på vej. Lige nu ligger følgende online-arrangementer fast:

5. januar klokken 18.30: Hør om energibesparelse, udskiftning og valg af varmekilde hjemme ved dig. Hør også om de støttemuligheder, der findes. Se med online, når en energirådgiver fra Sparenergi.dk fortæller.

5. januar klokken 19.30: Energipriserne stiger, men hvad betyder det for mig? Se med online, når en energirådgiver fra Sparenergi.dk fortæller om hvilke muligheder du har i det daglige for at mindske energiforbruget i en tid med stigende energipriser.

12. januar klokken 19.00: Se med når vi sætter fokus på hvordan restbiomasse fra landbruget kan bidrage væsentligt til at reducere landbrugserhvervets klimabelastning ved anvendelse pyrolyseteknologi. Peter Lindholst fra virksomheden Stiesdal sætter spot på SkyClean-teknologien.

13. januar klokken 19.00: Har du undret dig over hvordan et biogasanlæg fungerer? Nu har du muligheden for at deltage i en virtuel rundvisning på GrønGas. Se med når direktør Allan Olesen fortæller og svarer på spørgsmål.

19. januar klokken 19.00: Mange sidder med overvejelser om køb af elbil. Kom derfor og hør journalist Anders Fjordbak-Trier, der i 2020 en artikelserie i Information: "Anders vil ha’ elbil". Så her møder du ikke en sælger men en helt almindelig borgers overvejelser og valg.