Louise satser stort - millioninvestering i klinik i lille landsby

ASTRUP:Der er vintergråt og koldt i vejret og mørke vinduer i de fleste huse. En rytmisk dunken fra bassen i bilradioen i den forbipasserende bil er eneste lyd. Men i en ny bygning på hjørnet af Astrupvej og Bøgstedvej er der lys, lunt og let til latter.

Det er Hos Louise, der tilbyder fod- og hudpleje og meget andet i den lille by Astrup.

38-årige Louise Lyng har drevet Hos Louise i seks år fra privaten. Men gennem de seneste to år har hun og gemalen Kristian arbejdet på at bygge en ny klinik, hvor der tidligere var en lade.

- Det er en gammel smedje, hvor vi har totalrenoveret stuehuset. Og der var en faldefærdig lade, som vi har jævnet og så bygget nyt, forklarer Louise.

Det har taget et par år at bygge den nye klinik - bl.a. på grund af corona og lang leveringstid på materialer. Foto: Claus Søndberg

- Vi har bygget meget selv, men har også fået hjælp af lokale håndværkere, oplyser hun og afslører, at projektet har kostet på den gode side af halvanden million kroner.

Klinikken flyttede de få meter fra privaten til nybygningen omkring sankthans, og nu mangler der kun at blive lagt fliser omkring bygningen - og så lige at få flyttet skiltet.

Modigt valg

Men hvordan tør man investere så mange penge på en skønhedsklinik i en by, der ifølge Danmarks Statistik kun har 558 indbyggere.

- Det kan da godt være, at jeg ville have haft flere kunder, hvis jeg havde haft lokaler på et strøg i for eksempel Hjørring, men det passer mig godt her, forklarer Louise og henviser til de to børn, der går i Astrup Friskole og kan være hjemme om eftermiddagen med mor tæt på.

- Jeg har været i faget i rigtig mange år og har arbejdet i Skagen og Hirtshals, og nogle af kunderne er flyttet med, siger Louise og uddyber, at der faktisk også kommer kunder fra Frederikshavn, Sindal, Aalbæk, Mosbjerg og Hjørring.

Oprindeligt lå det dog ikke i kortene, at det var i Astrup, Louise og Kristian skulle slå sig ned. Louise kommer fra Sønderskov og Kristian fra Sindal, og han skulle i hvert fald ikke bo i Astrup. Men da Louise skulle uddanne sig, skulle der spares på huslejen. Og efter kun tre uger i Astrup begyndte Kristian at kigge efter hus - og nu regner parret med at blive der resten af deres liv.

Louise har ansat Katrine Casper, men faktisk er der tre kvinder på klinikken, da Sanne Pedersen har lejet sig ind med Klinik Lilje. Sanne er dog ikke til stede denne dag. Foto: Claus Søndberg

Tre kvinder og Alma

Faktisk går klinikken så godt, at Louise har ansat Katrine Casper, der er uddannet kosmetiker, negletekniker og vippetekniker.

- Så slap kunderne for, at der var en måneds ventetid, smiler Louise.

Klinikken rummer faktisk også en tredje kvinde, nemlig Sanne Pedersen, der har lejet sig ind. Hun driver Klinik Lilje og er uddannet akupunktør og fysiurgisk massør.

Og så er der hunden Alma, der hygger sig blandt damerne.

Mange typer behandlinger

Hos Louise tilbyder behandlinger så som fodpleje, hudpleje, gelenegle, shellac, permanent makeup, farvning af bryn og vipper, voksbehandlinger, makeup, pearl smile, spray tan, mm.

Da Louise Lyng kom i lære, ville hun ikke ordne fødder, men hun blev presset til det, og i dag er det en af hendes favoritbehandlinger. Foto: Claus Søndberg

Louise tilbyder også fodpleje ved hjemmebesøg. Her er kunderne oftest ældre, der selv vil have svært ved at komme til klinikken.

- Da jeg var i lære, havde jeg besluttet, at jeg bare ikke skulle ordne fødder, fortæller Louise, der dog blev presset til det og nu faktisk synes, at det er en af de skønneste behandlinger at give.

- Jeg elsker at lave permanent makeup. Og julenegle, for der er folk mere vovede, og så får jeg lov til at nørde og bruge min kreativitet, forklarer hun.

At ordne negle er en af Katrines favoritbehandlinger. Foto: Claus Søndberg

Katrine kan bedst lide at ordne negle, men kigger gerne Louise over skulderen, når hun laver permanent makeup. Faktisk var den behandling også løsningen på et problem, som hun havde:

- Jeg fik lavet mine øjenbryn, fordi jeg havde en hvirvel i det ene, så jeg så sur ud, fortæller hun og peger på sine nu meget ens bryn.