Louises hus kan blive taget af Otto: - Jeg elsker når det stormer

NR. LYNGBY: Der er dem, der nervøst gemmer sig bag nedrullede gardiner og høreværn, når det stormer. Og så er der dem, der tager det som en oplevelse på forreste række.

Louise og Jan Vælds fra Fredericia er ejere af et af de mest udsatte sommerhuse i Hjørring Kommune i øjeblikket. Det ligger på Grindevej nord for Nørre Lyngby. Det nordvestlige hjørne af sommerhuset på 90 kvadratmeter befinder sig kun tre meter fra skrænten, så Otto kan gå hen og blive en alvorlig trussel.

Sommerhuset ligger klemt inde mellem klitterne, men kun tre meter fra skrænten. Foto: Torben Hansen

- Jeg var faktisk alene oppe i sommerhuset under stormen Bodil for ti år siden, og det var vildt fedt. Vi elsker den barske og rå natur i Nørre Lyngby - ikke mindst når det stormer, fortæller Louise Vælds, der dog ikke har haft tid til at komme op til sommerhuset denne gang.

Men er I slet ikke nervøse for, at huset ryger?

- Jo, det vil være rigtig træls, hvis det ryger ud over skrænten, inden vi selv når at få det pillet ned. Men vi vidste, hvad vi gik ind til, da vi købte huset for ti år siden, fastslår Louise Vælds.

Louise Vælds købte sommerhuset med sin mand for ti år siden, og det var en kalkuleret risiko privatfoto

Parret betalte dengang 700.000 kroner for sommerhuset, der er bygget i 1977. Det var prisen for en plads i første række i ti år og en masse dejlige oplevelser.

- Det har både været lejet ud og brugt flittigt af hele familien. Vi håbede dengang, at det ville holde i ti år, og det har holdt stik, siger Louise Vælds.

Hun vurderer, at der i gennemsnit er forvundet 1-2 meter om året på skrænten foran sommerhuset.

- Der har været flere mindre skred, men ikke større skred, hvor der er forvundet mange meter på en gang. Grundvandet, der trænger ud i klinten, er også med til fremkalde skred, fortæller Louise Vælds.

Det har sin pris at nyde livet i første række. Her er det sønnen parrets søn Rasmus foran sommerhuset privatfoto

Nu har Hjørring Kommune som myndighed kontaktet parret og startet en dialog om en kontrolleret nedrivning af sommerhuset. Hvis Otto ikke gør arbejdet, forventer parret, at sommerhuset bliver taget ned i løbet af et års tid.

Den oprindelige grund var på godt 3000 kvadratmeter, og selvom en del er forsvundet, så er der er stadig plads til fremtidsplaner.

- Vi vil søge om at få lov til at bygge et nyt lille sommerhus længere inde på grunden. Vi tør godt blive ude i forreste række, men måske skal vi så til at investere i noget af det kystsikring med pil, som er lavet andre steder i Nørre Lyngby, siger Louise Vælds.