Lucas Jensen: Det er sjovt

FODBOLD: Vendsyssel FF avancerede en enkelt plads i NordicBet Ligaen, da holdet tidligt søndag eftermiddag vandt med 4-2 på hjemmebane over Nykøbing FC efter en særdeles underholdende fodboldkamp.

Lucas Jensen er blevet holdets topscorer efter en forrygende sæsonstart, og han fulgte videre på på succesen med to scoringer i søndagens kamp.

- Det er rigtig sjovt at spille fodbold på den her måde. Det er en taktik, der passer mig rigtig, rigtig godt, og alle os offensive spillere får frit spil til at udfordre vores modstandere en imod en. Og det lykkes altså for os rigtig mange gange. Så skal vi stadig være en smule bedre til at få dæmmet helt op i defensiven, men det kommer, mener Lucas Jensen.

Han scorede en enkelt gang på straffespark til 3-0, efter Jeppe Illum allerede havde scoret en gang fra pletten i kampen.

- Jeppe gav mig selv bolden, og vi har lige stået og snakket om hvorfor. men han er en af de spillere, der ikke mener, at man skal sparke et straffespark, når det er blevet begået mod en selv, og derfor gav han den videre til mig. Så må jeg give den videre til ham en anden gang, siger Lucas Jensen.

Vendsyssel er nu nummer tre i rækken - to point efter Vejle på førstepladsen og et point efter Thisted.