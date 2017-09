Lucas Jensen reddede Vendsyssel

FODBOLD: Vendsyssel FF er klar til tredje runde af DBU-Pokalen. Onsdag aften besejrede holdet Brabrand med 1-0 efter forlænget spilletid. Og nu er holdet klar til at tage imod SønderjyskE i tredje runde.

Begge hold så ud til at have nedprioriteret pokalturneringen en smule - i hvert fald blev der sparet spillere på begge sider i forhold til den turneringskamp de mødtes i for 14 dage siden.

Hos Vendsyssel var der således debut til både Joseph Kamara og Mamadu Jalloh, ligesom Frederik Ibsen fik sin blot anden kamp i målet, og også gæsterne havde skiftet flittigt ud.

Den ordinære spilletid gav størst tilbud til gæsterne fra Brabrand.

Men Vendsyssels unge målmand Frederik Ibsen, der er kommet til fra FC København inden denne sæson, tjente sin første løncheck hjem - og mere til.

Første chance kunne han dog ikke gøre noget ved, da Mikkel Ørbech ramte overliggeren, da han samlede en løs bold fra netop Ibsen op i feltet - men det var også den eneste fejl fra en unge keeper denne aften. Ellers nappede han både skud fra distancen skud fra feltet, og i anden halvleg kom han flot ud og stoppede en friløber til Nichlas Knudsen.

Vendsyssel FF havde ikke de helt store tilbud. Der var optræk til gode muligheder i en række kontrafaser, men hver gang løb den berømte sidste aflevering ud i sandet.

Da det begyndte at trække op til forlænget spilletid, satte træner Erik Rasmussen lidt flere erfarne kræfter på banen. Lucas Jensen, Rune Frantsen og så endnu en debutant i Mikael Anderson kom på banen, og det gav pote.

Midtvejs i den første halvleg af den forlængede spilletid trykkede Lucas Jensen af fra distancen, og han satte bolden i nettet uden chance for Daniel Vinjegaard.