Lukkede bageri efter fire årtier - men på lørdag bager Jan igen

HØRBY:Ægteparret Helle Madsen og Jan Eriksen besluttede for nylig at lukke Hørby Bageri.

Det var isæt hensynet til helbredet og mere tid til familien, der gjorde, at de valgte at trække stikket efter fire årtier.

Sidste åbningsdag var officielt søndag 5. marts, men nu meddeler parret på bageriets facebook-side, at Jan Eriksen bokser en sidste gang med dejen lørdag 1. april - og det er ikke en aprilsnar.

Det skyldes, at parret holder et sidste loppemarked.

- Vi fandt mere i gemmeren, lyder det.

Det er alt lige fra beholdere, fade, forme og glas, der skal skydes af - og ud over en god handel, er det altså også en gylden mulighed for at smage en sidste bid af Jan Eriksens bagvæk.

Loppemarkedet finder sted lørdag fra klokken 10 - 12.