Lukket i et halvt år: Nu er supermarked tilbage med nyt koncept

HJØRRING:Det var ikke nok bare at flytte en væg og hamre et par søm i, da Aldi's store moderniserings-plan skulle rulles ud på Skagensvej 100 i Hjørring.

Hele den gamle butik blev i stedet jævnet med jorden, så man kunne begynde helt for scratch - og resultatet kan ses og opleves fra fredag 2. december, hvor dagligvarebutikken genåbner efter et halvt år med nedrivning og byggeri.

Sol i stikkontakten

Den nye Aldi-bygning er vokset fra omkring 1000 til 1200 kvadratmeter, og det er ikke den eneste volumenknap, der er skruet på for at lokke kunderne indenfor igen. Der er også flere varenumre, og p-pladsen er også nytænkt: Båsene er simpelthen blevet bredere, så der er mindre risiko for at få en "Bilka-bule". Pladserne vokser fra 2,5 til 2,8 meter i bredden.

Der er desuden etableret ladestandere til el-biler, og så er bæredygtigheden også tænkt ind: På taget af bygingen er der etableret solceller, der leverer strøm til butikken. Anlægget kan på solrige dage producere mere strøm, end butikken forbruger, og det overskydende strøm går til el-billaderne, oplyser Aldi.

Butikschef flyttet til Hjørring

Butikschef Pernille Levring Jensen. Foto: Aldi

Kunderne kommer til at møde den 31-årige butikschef Pernille Levring Jensen - hun har været ansat i Aldi siden 2020 og er selv lige flyttet til Hjørring for at drive den nye butik.

Sådan bliver genåbningen

Butikken åbner 2. december kl. 8, men allerede en halv time før serveres der kaffe og friskbagte croissanter til de morgenfriske. De første 150 kunder, der handler i den nye butik, får en gratis goodiebag med varer.

Fra middag og frem tril klokken 17 uddeles der smagsprøver fra Aldis Smag-på-Aldi foodtruck, og i ugerne efter åbningen kan man desuden deltage i en tøm-butikken-på-to-minutter-konkurrence.

Butikkens åbningstider bliver hver dag fra kl. 8 - 21.

Foto: Aldi

I forbindelse med byggeplanerne har man også forsøgt at imødegå kritiske nabo-røster ved at bygge butikken en halv meter lavere end normalt.

Ifølge mediet Finas.dk kom Aldi Danmark ud af 2021 med et underskud på 393 mio. kr.