Lyn og corona ramte Michael hårdt. Ny lysner det

HJØRRING:Foråret 2020 var ikke godt for Michael Krag Nielsen. Fire år tidligere havde han etableret biotek-virksomheden Aliga, der producerede fiskefoder baseret på mikroalger, men forskellige omstændigheder gjorde, at han og ejerkredsen overvejede at lukke og slukke.

Sådan gik det ikke. Der blev tænkt nye tanker, og resultatet er, at Aliga i dag har travlt som aldrig før og skal til at udvide produktionen, både mandskabs- og lokalemæssigt.

En hård tid

Det var ellers et drømmescenarium for Michael Krag Nielsen, da han i 2019 fik en stor ordre fra en spansk fiskeopdrætter. Kunden ville gerne bruge hans mikroalger til foder i sit fiskeopdræt og Michael Krag Nielsen gned sig i hænderne - for nu skulle der for alvor gang i Aliga, som han stiftede sammen med et par makkere i 2016.

Glæden varede indtil en dag i august, da et uvejr passerede Hjørring og sendte et lyn direkte ned i strømforsyningen til virksomheden på Vandværksvej 12.

Aliga er en biotek-virksomhed, hvor udstyret er både højteknologisk, fintfølende og bestemt ikke bryder sig om elektromagnetiske forstyrrelser.

- Vi fik ødelagt det meste af vores produktionsudstyr, som er både dyrt og ikke er noget, man bestiller og får leveret ugen efter, siger Michael Krag Nielsen.

- Jeg er god til forretningsplaner og strategier. Jeg synes også, at jeg er god til finde dygtige medarbejdere ... og så er jeg helt pjattet med teknologi, siger Michael Krag Nielsen, der etablerede biotekvirksomheden Aliga i 2016.

Det skulle vise sig tage adskillige måneder med at skaffe nye maskiner og få dem kørt ind, så de passede til Aligas produktion.

- Det kostede både ordren til Spanien og andre store ordrer, fordi kunderne selvfølgelig var nødt til at finde en anden leverandør, siger Michael Krag Nielsen.

I begyndelsen af 2020 var produktionen igen klar til at producere fiskefoder baseret på mikroalger - men så kom coronakrisen.

- Det betød at restauranter over hele verden lukkede ned. Dermed faldt efterspørgslen på spisefisk og dermed også på vores foder, siger Michael Krag Nielsen, som måtte i tænkeboks sammen med virksomhedens øvrige ejere, som er en bred kreds af investorer.

Nye microalger i suppen

Det endte med nytænkning og en tro på, at der var fremtid i mikroalger og den knowhow, som Michael Krag Nielsen og de ansatte havde oparbejdet.

Allerede dengang var der gang i arbejdet med at få mikroalgerne godkendt som kosttilskud til mennesker - en proces, der i dag er et overstået kapital.

Og med udviklingen af en variant af den grønne alge, som er både grøn og smager lidt af græs, som de færreste mennesker kan lide, er der kommet god gang i salget af kosttilskud.

- Vi har udviklet en hvid alge, som er mere neutral i smagen og den sælger rigtig godt som tilsætningsstof til f.eks. mel, juice og andre produkter, hvor det handler om at få et tilskud af protein og forskellige mineraler, siger Michael Krag Nielsen om algen, der sælges i forskellige typer kosttilskud i 23 butikker og på virksomhedens hjemmeside.

Aliga - noget med mikroalger og kosttilskud Aliga blev etableret i 2016 af Michael Krag Nielsen og en gruppe medinvestorer. Ideen var at sælge fiskefoder baseret på mikroalger til fiskeindustrien. I dag har konceptet udviklet sig til også at omfatte kosttilskud til mennesker baseret på mikroalgen Chlorella i pulver- og pilleform. Desuden sælges kapsler med blæretang. Fælles for produkterne er, at de har et højt indhold af protein, B12-vitamin, folinsyre, jern og kalium. VIS MERE

Gang i treholds-skift

Faktisk går det så godt med salget, at Michael Krag Nielsen i øjeblikket er ved at omlægge produktionen til treholdsskift ligesom der skal opføres endnu en fabrikshal på grunden på Håndværkervej.

- Det betyder, at vi har brug for flere folk til produktionen, så har man erfaring fra fødevareproduktion, er man meget velkommen til at henvende sig, siger han.

I øjeblikket er der 15 medarbejdere på fabrikken, hvoraf de tre er i familie med Michael Krag Nielsen - nemlig hans hustru, datter og søster.

Gennem krise uden gæld

En af årsagerne til at Aliga stadig findes, er at virksomheden altid har betalt sine investeringer med det samme.

- Vi har ingen gæld eller kassekredit og kom gennem krisen uden at skulle låne penge, siger Michael Krag Nielsen, som dog står overfor at skulle ud på lånemarkedet.

- Vi skal i gang med at opføre en ny fabriksbygning, som der skal købes dyrt produktionsudstyr til ... så denne gang komme vi ikke udenom ekstern finansiering, siger han.

Tømreren der ville noget andet

Det stod ikke skrevet i kortene at den unge Michael Krag Nielsen skulle blive direktør for en biotek-virksomhed.

Som ung var han en skoletræt teenager, der foretræk håndens arbejde fremfor det boglige og blev derfor udlært tømrer.

- Som udlært fik jeg arbejde hos Lønstrup Fritidshuse, hvor jeg kom lettere til skade med ryggen. Ikke noget alvorligt, men det fik mig til at fundere over hvor afhængig jeg var af mit helbred - og at det nok var godt at finde på noget andet, siger han.

Det blev til en ny uddannelse som bygningskonstruktør og forskellige jobs, som langsomt udviklede sig til, at Michael Krag Nielsen blev god til projektledelse og rådgivning om blandt andet finansiering af nye projekter. Og det var her, han kom i kontakt med de første mikroalger.

- Jeg rådgav et firma, der arbejdede med mikroalger og biodiesel og blev inspireret til selv at gå i gang, siger han om starten på Aliga.

Det betød, at han skulle finde investorer, der ville ”lege” med og ansætte kemiingeniører, bioteknikere, biologer og andre fagfolk - og acceptere, at han ikke nødvendigvis vidste alt hele tiden.

- Men det er en af mine styrker - at jeg er god til at have overblikket over en proces og lade andre have styr på detaljerne, siger han - og tilstår med et skævt grin, at han stadig elsker at være med til det daglige arbejde i virksomheden.

Arbejdsugen ligger på 70-80 ugentlige timer og det er ifølge Michael Krag Nielsen helt som det skal være når man nu elsker sit job.

God beliggenhed i Hjørring

En virksomhed som Aliga beskæftiger mange højtuddannede, som ind i mellem kan være svære at trække til Hjørring.

- Derfor lønner vi vores medarbejdere godt, for der skal simpelthen en ekstra gulerod til, siger han.

Omvendt han har absolut ingen planer om at flytte virksomheden længere sydpå. En del af medarbejderne kommer fra udlandet, helt enkelt fordi Michael Krag Nielsen efterspørger kompetencer, som ind i mellem er svære at finde i Danmark. Og de udenlandske medarbejdere er lidt nemmere at få til at flytte nord for Limfjorden.

- Og så bor vi altså tæt på motorvejen og har kun lidt over en halv times kørsel til Aalborg, siger han og slår samtidig et slag for det lokale erhvervskontor.

- Dem har vi et rigtig godt samarbejde med, slår han fast.

Så Aliga bliver hvor Aliga er og er i fuld gang med at gøre klar til en stor udvidelse, som kommer til at trække mange nye medarbejdere til Hjørring.