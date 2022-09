Lynnedslag lukkede togdrift - nu kører passagererne gratis

HJØRRING:Det voldsomme uvejr, som tidligt søndag drev ind over Nordjylland med torden og lynild tvang Nordjyske Jernbaner til at lukke for togdriften mellem Hjørring og Hirtshals i tre timer.

Det oplyser selskabets driftschef, Stinne Hjorth Dalsø.

- Det var lukket ned mellem kl. 7 og kl. 10, og det betød, at vi måtte aflyse seks afgange, fortæller hun.

Alt tyder på, at det er et lynnedslag i den nordvestlige del af Hjørring, der er årsag til problemerne. Her blev to huse med få kilometers afstand ramt af lyn og brød i brand, og det tyder også på, at uvejret har påvirket det sikringsanlæg, som Nordjyske Jernbaner har i Langholm ved landsbyen Vidstrup lidt uden for Hjørring.

- Vi kunne ikke få kontakt til anlægget, og så måtte vi stoppe, for når du sender tog ud på skinnerne, skal du kunne give dem signal. Og det kunne vi altså ikke i det tidsrum, oplyser Stinne Hjorth Dalsø.

Undersøgelser har vist, at selve sikringsanlægget ikke er ramt af lyn.

- Vi har haft folk derude, og de kunne ikke se, at der skulle være lyn, der har slået ned i anlæg, men der var overgang i det, og vi ved endnu ikke hvorfor, forklarer driftschefen.

Søndag aften skaber situationen stadig problemer for Nordjyske Jernbaner.

- Noget er futtet af i det område, og vi kæmper stadig med at få kontakt til alle automaterne, hvor man tjekker ind med Rejsekortet. Det er der fortsat problemer med, siger driftschefen.

Hvad gør man så, hvis man skal ud og køre i tog på strækningen, og man ikke kan tjekke ind med sit rejsekort?

- Så går man bare om bord. Det er vores folk instrueret i, siger Stinne Hjorth Dalsø.