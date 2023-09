Tirsdag eftermiddag var et lynnedslag skyld i en mindre brand i taget på et hus på Johannes Hansens Vej i Tårs.

Det var ejeren selv, der kl. 13.53 slog alarm, og Nordjyllands Beredskab var hurtigt fremme på stedet. Indsatsleder Dorte Krogh fortæller, at branden er slukket, men at opgaven nu består i at lokalisere det sted, hvor lynet slog ned, og sikre at branden ikke har spredt sig.

- Vi har taget fire kvadratmeter tagsten af for at sikre os, at vi har fundet det rigtige sted, siger hun.

Samtidig er en elektriker ved at undersøge de elektriske installationer på huset.

Husets ejer, Ib Jensen, sad i sofaen med sin kone, da lynet slog ned.

- Det begyndte at regne rigtigt voldsom. Og så lige pludselig begyndte det at brage, og så stod flammerne ned igennem loftet en halv meter ved siden af mig, og gnisterne løb hen ad gulvet, siger Ib Jensen.

Efterfølgende kravlede Ib Jensen op på loftet, hvor han kunne konstatere, at der var røgudvikling.

Lynnedslag skyld i røgudvikling Nordjyllands Beredskab er kørt til Vrå, hvor meldingen lyder, at et lynnedslag har forårsaget røgudvikling fra tagkonstruktionen på et hus. Tårs 19 september 2023 Foto: Lars Pauli

Ib Jensen tager dog den dramatiske oplevelse med ro, selvom han indrømmer, at han er lidt træt af, at det er sket.

- Nu er jeg jo lidt oppe i alderen, så der skal mere til at chokere mig helt vildt, siger han og tilføjer:

- Så jeg er faktisk helt rolig, og konen er også ved at falde til ro nu.

På trods af røglugt, har ægteparret tænk sig sove i huset i nat.